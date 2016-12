Meteo, prevalenza di sole e temperature in aumento

Alle spalle dell’intensa perturbazione atlantica che nelle ultime ore ha investito l’Italia si ristabilisce un debole campo di alta pressione, che favorirà una temporanea e breve fase di stabilità atmosferica. Nuove perturbazioni atlantiche, infatti, sono attese transitare sul nostro Paese nel corso della settimana, la prima delle quali, non particolarmente intensa, raggiungerà il Centro-nord nella giornata di martedì, seguita, nella seconda parte della settimana , da un altro sistema nuvoloso atlantico accompagnato da un’area di bassa pressione che tenderà a stazionare per 3 o 4 giorni sull'Europa Centrale influenzando le condizioni del tempo anche sulle nostre regioni.

Previsioni per domenica. La giornata si è aperta con la presenza di strati di nubi basse e foschie con locale riduzione della visibilità sulla Pianura Padana, specialmente su bassa Lombardia e Venezie, ma anche nelle Valli interne del Centro e sul medio versante adriatico. Nel corso delle prossime ore avremo una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in quasi tutta Italia, con più nuvolosità su coste venete, medio Adriatico, Salento e bassa Calabria; in serata aumento delle nuvole al Nordovest e attenzione nella notte al probabile ritorno di foschie e banchi di nebbia su Veneto, zone costiere dell’Emilia Romagna e Valli di Umbria e Toscana. Temperature in rialzo al Nord, con valori vicini alle medie stagionali, in calo sulle regioni centrali adriatiche al Sud e nelle Isole, per effetto dei venti settentrionali che hanno sostituito lo Scirocco.