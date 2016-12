Meteo, prevalenza di bel tempo

Previsioni oggi

Al mattino un po' di nubi al Nord, con rovesci isolati sulle aree prealpine, nelle Venezie e nella Liguria centrale; un po' di nubi anche in Sicilia, Calabria e zone limitrofe. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con il rischio di rovesci e temporali su tutte le aree alpine, prealpine, appenniniche e zone interne della Sicilia; qualche temporale potrà spingersi anche sulla pianura piemontese. Tra sera e notte possibili temporali tra alto Piemonte e alta Lombardia.

Temperature con poche variazioni di rilievo: massime per lo più tra 23 e 27 gradi. Previsti 21 gradi per Genova, Imperia, 22 gradi per Cuneo, Campobasso, 23 gradi per Torino, Potenza, Palermo, 24 gradi per Bergamo, Novara, Rimini, Trento, Venezia, Ancona, Lamezia, Napoli, Reggio Calabria, Messina, Trapani, Alghero, 25 gradi per Milano, Piacenza, Treviso, Trieste, L'Aquila, Pescara, Pisa, Rieti, Bari, Brindisi, Catanzaro, Lecce, 26 gradi per Brescia, Bologna, Bolzano, Udine, Verona, Grosseto, Roma, Viterbo, Crotone, Catania, Cagliari, Olbia, 27 gradi per Firenze, Perugia, Taranto, 28 gradi per Aosta e Sassari. Venti di debole intensità.