Meteo, piomba l'nverno al Nord: crollo termico e neve fino a bassa quota

15 marzo 2016 Meteo, piomba lʼnverno al Nord: crollo termico e neve fino a bassa quota Dallʼest Europa si sta avvicinando un nucleo di aria fredda, che farà calare le temperature e riporterà la neve fino a quote basse al Nord

Ancora un po' di instabilità al Sud e in parte del Centro, mentre sul resto d'Italia la giornata scorrerà tranquilla. Tuttavia si sta già avvicinando un nucleo di aria fredda che, proveniente dall'Europa Nordorientale, alla fine di martedì investirà la nostra Penisola, favorendo così un nuovo sensibile calo delle temperature accompagnato da nevicate fino a quote insolitamente basse (per il periodo) nelle regioni settentrionali.

Tra giovedì e venerdì ancora un po' di maltempo a causa del vortice di bassa pressione che, alimentato dalle correnti fredde, insisterà sulla nostra Penisola: in particolare pioverà soprattutto al Centrosud, con piogge che nella giornata di giovedì potrebbero essere anche intense, specie nelle regioni centrali adriatiche, Basilicata e Calabria. La situazione migliorerà sensibilmente nel fine settimana, quando l'alta pressione tornerà a occupare parzialmente anche la nostra Penisola.

Previsioni per martedìAl mattino prevalenza di tempo bello in gran parte del Nord, Toscana, Umbria e Marche, ma con nuvolosità in aumento al Nordest. Nubi alternate a parziali schiarite su Lazio, Abruzzo, Molise, Sud e Isole, con poche piogge isolate su Lazio, Puglia e Calabria. Dal pomeriggio deboli nevicate su Alpi e Prealpi orientali oltre 1000 metri. Nubi in aumento anche in Lombardia, più soleggiato nel resto del Nord; aumenta l'instabilità al Centrosud e Isole, con rovesci sparsi e neve in Appennino oltre 1200-1500 metri. Il bel tempo continuerà però su Toscana, Umbria e Marche. Dalla sera sensibile peggioramento al Nord, con nevicate inizialmente sui rilievi e piogge in Triveneto e Lombardia. Nella notte maltempo soprattutto al Nordovest, con piogge, rovesci e nevicate fino a quote collinari. Continua un po' di instabilità anche sul medio Adriatico e al Sud. Temperature massime in calo al Nordest e sui versanti tirrenici.