Meteo, pioggia e freddo nel weekend: abbondanti nevicate sulle Alpi

10:42 - Sarà un nuovo weekend all'insegna del maltempo. Dopo alcune giornate con il dominio dell'alta pressione, il tempo è destinato a peggiorare nel fine settimana ad iniziare dal Nord, dai versanti tirrenici e dalle Isole per l'arrivo di due perturbazioni atlantiche. Le prime piogge sono attese venerdì in Sicilia, poi dalla serata al Nordovest. Sabato maltempo al Nord, con neve sulle Alpi, fino a quote collinari in Piemonte e sull'ovest della Lombardia.

Qualche pioggia anche in Toscana e nelle Isole. Nella seconda parte di domenica l'arrivo dell'altra perturbazione determinerà piogge sparse che entro notte coinvolgeranno molte aree del Nord e il settore tirrenico fino alla Campania e parte delle Isole. Le temperature non subiranno un calo al Centrosud nonostante il peggioramento e questo per effetto dei venti meridionali. Massime in sensibile calo invece al Nordovest.



Questa seconda perturbazione insisterà anche all'inizio della prossima settimana causando tra lunedì e martedì piogge e rovesci localmente anche forti sul medio e basso Tirreno, Sicilia e regioni ioniche; fenomeni più deboli potranno insistere anche sul medio Adriatico, in Emilia Romagna e al Nordovest con fasi di neve a quote anche collinari su Piemonte occidentale. La tendenza successiva è verso un miglioramento tra mercoledì e venerdì a iniziare dal Nord. La pioggia prevista al Nord avrà però il merito di abbattere il livello degli inquinanti atmosferici, attualmente molto alto in Valpadana (in molte città la concentrazione del PM10 supera i 100 microgrammi al metro cubo contro un livello limite di 50).



Pioggia da venerdì sera - Giornata grigia in molte zone del Nord a causa di una copertura nuvolosa compatta, specialmente in Pianura Padana, eccetto sul settore alpino settentrionale. Nuvolosità irregolare nelle regioni centrali, in Sardegna e Calabria ionica; cielo molto nuvoloso in Sicilia. Parziali schiarite resisteranno invece nel resto del Paese. Qualche pioggia soprattutto in serata su ovest e sud della Sicilia; nel resto dell'Italia fino a sera non ci saranno precipitazioni di rilievo. Dalla tarda serata piogge in arrivo anche al Nordovest e sulle coste della Toscana, con prime nevicate intorno 600 metri. Temperature in calo al Nord, regioni tirreniche e nelle Isole.



Sabato abbondanti nevicate sulle Alpi - Sabato il tempo resterà ancora abbastanza soleggiato nelle regioni del medio Adriatico e in Puglia. Nel resto del Paese cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con nubi più compatte sin dal mattino al Nord, regioni centrali tirreniche e Sicilia dove sarà più alta la probabilità di precipitazioni. Al Nord precipitazioni più diffuse nel corso della giornata tra Piemonte orientale, Liguria, Lombardia, in estensione nel corso delle ore al Nordest, con maggiore intensità sulla fascia prealpina. Nevicate a quote comprese tra 400-700 metri per le zone alpine e prealpine, a quote più alte sull'Appennino settentrionale. Localmente neve a quote inferiori tra alto Piemonte e alta Lombardia. Piogge anche in Toscana, specialmente sul nord-ovest della regione; nella prima parte della giornata piogge sparse nel sud della Sicilia, in attenuazione in serata. Occasionali piogge in Sardegna, Lazio e Campania. Temperature massime in diminuzione al Nordovest, sulle aree alpine.



Maltempo anche domenica - Domenica al mattino ancora precipitazioni tra alta Lombardia e Triveneto con neve nel settore alpino; qualche schiarita significativa solo sul medio Adriatico, piogge isolate su Salento, settore tirrenico e sul ponente ligure prima avvisaglia di un nuovo graduale peggioramento entro sera al Nordovest e in Toscana con piogge localmente anche moderate in Liguria, Piemonte e Lombardia occidentale e nevicate su Alpi, Appennino fino a 400-600 metri su alto Piemonte, alta Lombardia, anche a quote più basse su torinese e cuneese dove verso la notte si potranno raggiungere anche i 200-300 metri. Tra sera e notte tempo in peggioramento anche sul Triveneto e settore tirrenico con il rischio di rovesci e temporali sul Ligure orientale. Temperature in lieve rialzo sull'Adriatico e al Centrosud grazie a venti meridionali che soffieranno da deboli a moderati.



