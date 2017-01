Meteo: piogge tra Calabria e Sicilia, deboli gelate al Nord

Previsioni meteo per domenica. Al Nord al mattino nuvolosità sparsa su coste adriatiche, Liguria di ponente e pianura piemontese; nel corso della giornata nuvolosità in diradamento così come le foschie e i banchi di nebbia. Per il resto, tempo soleggiato. Al Centro e sulla Campania giornata in prevalenza soleggiata sulle regioni tirreniche e in Umbria, nubi sparse sul versante adriatico più compatte tra Abruzzo e Molise ma senza precipitazioni di rilievo. Al Sud e in Sicilia per lo più nuvoloso, con qualche pioggia isolata su Puglia e Calabria, nel pomeriggio anche nelle zone interne della Sicilia. In Sardegna nubi alternate a schiarite, con occasionali piovaschi nel pomeriggio nelle zone interne e meridionali dell'isola.



Temperature in rialzo al Nordovest. Venti: moderati dai quadranti orientali su Tirreno meridionale, in Sicilia e sullo Ionio. La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità medio alto (Ida compreso tra 80 e 90).