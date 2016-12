Meteo, piogge e vento al Centrosud

Previsioni meteo per lunedì. Nelle prossime ore cielo nuvoloso al Centrosud con qualche pioggia su medio e basso Adriatico, Calabria e nord della Sicilia. Sul settore tirrenico tra Toscana e Lazio nel corso del pomeriggio le nuvole tenderanno a diradarsi. Al Nord nubi basse e nebbie su pianure tra Piemonte, Lombardia, basso Veneto ed Emilia Romagna, in giornata avremo qualche apertura in più e nelle notte prossima attenzione di nuovo al rischio nebbie sulla fascia centrale della Pianura Padana. Temperature in lieve calo nei valori massimi su medio e basso adriatico, a causa della ventilazione settentrionale in rinforzo; venti di Maestrale localmente moderati tra bassa Calabria e Isole.

Previsioni meteo per martedì. Al mattino nebbioso in gran parte della Val Padana ma con le prime nubi basse che tenderanno a sostituire le nebbie su settore adriatico tra Romagna e Veneto; nuvolosità sparsa su medio e basso Adriatico, Calabria e Isole, con precipitazioni possibili su zone interne dell’Abruzzo nevose anche a 900-1000 metri di quota. Cielo sereno o poco nuvoloso su Alpi, settore ligure e tirrenico, con qualche banco di nebbia tra le valli della Toscana e dell’Umbria. Nel pomeriggio le nuvole tenderanno ad attenuarsi sul medio adriatico e al Sud, con qualche locale addensamento nel sud-est delle Isole. Aumento della nuvolosità sulle Venezie, con cielo piuttosto grigio nel settore centrale della Val Padana per nebbie in sollevamento. A fine giornata nebbie in diffusione tra est Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna.. Qualche banco possibile sulle valli di Toscana e basso Lazio. Temperature minime in lieve calo, con deboli gelate in Val Padana, massime in lieve calo al Nord e su Lazio, Sud e Sicilia. Venti settentrionali fino a moderati al Sud e al mattino anche sul medio Adriatico.