Meteo, piogge e temperature in calo al Centronord

Previsioni per mercoledìMercoledì giornata di maltempo al Nord con pioggia battente occasionalmente accompagnata da qualche temporale. Tra l'alto Piemonte e il nord-ovest della Lombardia gli accumuli di pioggia potranno essere molto abbondanti, anche oltre 100 litri per metro quadro nel giro di 24 ore. Avremo una fase di pioggia più intensa al mattino sul Nordovest, poi nel pomeriggio la fascia più abbondante delle precipitazioni si dirigerà verso il Nordest, mentre al Nordovest le piogge saranno più deboli e intermittenti, più intense invece su Lombardia, Triveneto alta Toscana, Levante ligure tra pomeriggio e sera. Rischio temporali in Campania, in estensione successiva alla Puglia centro-settentrionale. Tra sera e notte nuova fase di piogge intense al Nordovest. Più soleggiato all’estremo Sud, in Sardegna nuvolosità variabile con isolati rovesci. Nel resto del Centro cielo nuvoloso con fenomeni più isolati. Temperature massime in calo al Centronord e nell'ovest della Sardegna, ma con clima comunque ancora mite. Caldo su livelli estivi al Sud per effetto dei venti di Scirocco con picchi intorno ai 30 gradi nel nord della Sicilia.Venti tesi di Scirocco su Adriatico e Ionio e Calabria, mentre gradualmente saranno in attenuazione in Sardegna.