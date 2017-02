Meteo. Piogge diffuse al Centronord e abbondante neve sulle Alpi

Previsioni meteo per venerdì. Cielo in prevalenza da poco nuvoloso a nuvoloso in gran parte del Sud (eccetto la Campania), lungo le coste di Abruzzo e Molise, e nelle Isole Maggiori. Molte nuvole altrove: nel corso del giorno piogge sparse su regioni settentrionali, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, zone interne di Abruzzo e Molise, Campania; nevicate sulle zone alpine oltre 900-1300 metri. Nella seconda parte del giorno fenomeni meno diffusi e un po’ più intermittenti. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento nonostante il maltempo. Venti in prevalenza moderati meridionali. Mari mossi o molto mossi. La nostra previsione per venerdì ha un Indice di Affidabilità medio (Ida tra 75 e 85).