22 maggio 2015 Meteo, piogge al Nordest e al Centro I fenomeni più insistenti e abbondanti colpiranno Emilia orientale, Romagna e Marche settentrionali. Temperature da inizio primavera. Weekend con giornate a tratti instabili

La perturbazione numero 6 di maggio sta interessando gran parte dell'Italia: oggi porterà piogge soprattutto al Nordest e al Centro, anche forti su Emilia Romagna e Marche. Questo sistema nuvoloso è accompagnato da aria più fresca che sta riportando le temperature al di sotto delle medie e su valori tipici di inizio primavera. Questa perturbazione ci lascerà in eredità un vortice depressionario che insisterà sulla nostra Penisola per tutta l'ultima parte della settimana, determinando ancora giornate nuvolose e instabili, anche fresche, nelle fasi di tempo perturbato e di pioggia. Tutti i dettagli nella tendenza per i prossimi giorni.

Previsioni per venerdìVenerdì migliora al Nordovest dove si avranno delle ampie schiarite soprattutto tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria di Ponente. Molto nuvoloso sul Triveneto con piogge sparse; molto nuvoloso anche su Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche con piogge più diffuse, a tratti associate a forti rovesci o temporali. Le criticità maggiori, in quanto a insistenza e abbondanza dei fenomeni, Emilia orientale, Romagna, Marche settentrionali. Nuvolosità più irregolare e variabile nel resto Paese con locali piogge o temporali su alto Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e nord della Sardegna. Temperature in aumento al Nordovest, in calo al Nordest e regioni centro-meridionali. Ventoso su alto Adriatico e al Centrosud.