13 ottobre 2016 10:00 Meteo: piogge al Nord, forte vento al Sud Burrasca di Scirocco al Sud: caldo anomalo con punte di 35 gradi in Sicilia... e sulle Alpi nevica

Un’intensa perturbazione di stampo autunnale sta raggiungendo la nostra Penisola e determinerà un deciso cambiamento delle condizioni meteorologiche sul Paese, attivando intensi venti di Scirocco sul Mediterraneo centrale. Questa corrente meridionale- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- farà affluire una massa d’aria molto umida, che sarà all'origine tra giovedì e venerdì di una fase di forte maltempo al Nord e sull'alta Toscana ma anche di una breve ondata di caldo fuori stagione al Sud, in particolare sulle isole maggiori. La neve giovedì potrà scendere fino a quote relativamente basse sulle Alpi occidentali; in seguito, a causa dell’arrivo di aria più calda, pioverà anche sopra ai 2000 metri di quota. Sabato il maltempo insisterà solo nell'estremo Nordest ma con la coda della perturbazione che scivolerà anche su parte del Sud Italia con rischio di temporali forti in Campania. Domenica il tempo vedrà un generale miglioramento.

Previsioni per giovedì. Al Nord cielo molto nuvoloso con precipitazioni deboli e sparse dapprima al Nordovest, in estensione in forma isolata su parte del Nordest. Piogge più diffuse nell'estremo Nordovest, soprattutto su Piemonte e Liguria di Ponente. Nelle zone alpine e prealpine nevicate a quote relativamente basse per il periodo, tra i 1000 e 1400 metri, sul Piemonte anche a 1000-1100 metri. A fine giornata le precipitazioni si intensificano anche nel resto della Liguria. Al Centro e sulla Sardegna nuvolosità variabile a tratti intensa con possibilità di piogge deboli o pioviggini isolate. Al Sud e sulla Sicilia nuvolosità più irregolare con spazio a qualche temporanea schiarita, senza piogge di rilievo salvo nel settore del basso Ionio dove avremo fenomeni in forma isolata. Temperature massime in calo al Nordovest, in rialzo su gran parte del Centro-sud soprattutto sulle Isole, per intensificazione dei venti di Scirocco che soffieranno moderati o anche forti sul mar Tirreno e sui mari intorno alle Isole. Nel nord della Sicilia si potrebbero sfiorare i 30°C.