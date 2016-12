Meteo: piogge al Nord e in Toscana, al Sud temperature sopra la media

11:22 - L'arrivo di una nuova perturbazione atlantica porterà nuvole al Nord e regioni centrali tirreniche, anche se - afferma il meteorologo Rino Cutuli - le piogge in realtà saranno poche, di debole intensità e interesseranno più che altro il Nordovest e la Toscana. Domenica ci attende una giornata simile, con nuvole ancora concentrate soprattutto al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, dove però le piogge saranno deboli e isolate, mentre nel resto del Paese continuerà a resistere il bel tempo.

Nel corso del fine settimana, nonostante il moderato peggioramento del tempo, le temperature saliranno, specie al Centrosud, dove si registreranno quasi ovunque valori al di sopra della norma. Per l'inizio della settimana si conferma invece un peggioramento più consistente che coinvolgerà quasi tutto il Paese a causa del passaggio di una più attiva perturbazione proveniente dalla Penisola Iberica che darà luogo a precipitazioni diffuse soprattutto tra la fine di lunedì e la giornata di martedì. Si tratta comunque di un peggioramento piuttosto veloce infatti già nella seconda parte di mercoledì è previsto un miglioramento.



PREVISIONI DI SABATO 13 DICEMBRE Già dal mattino nuvole in gran parte del Nord e regioni centrali tirreniche, con deboli piogge su Liguria, Lombardia, Emilia occidentale e alta Toscana; in prevalenza bello nel resto del Paese. Nel pomeriggio e in serata ancora piogge deboli e isolate su Liguria, Emilia occidentale, Lombardia e alta Toscana; qualche fiocco di neve nelle Prealpi lombarde oltre 1300 metri. Temperature massime in lieve calo al Nord, stazionarie o in leggero aumento al Centrosud. Previsti 6 gradi per Aosta, Trento, 7 gradi per Bergamo, Cuneo, Novara, Torino, Piacenza, 8 gradi per Brescia, Milano, Bologna, Bolzano, Treviso, Verona, 9 gradi per Venezia, 10 gradi per Udine, 11 gradi per Perugia, Rieti, 12 gradi per Campobasso, Pisa, Viterbo, L’Aquila, 13 gradi per Trieste, Firenze, Potenza, 14 gradi per Genova, Imperia, Roma, Taranto, 15 gradi per Rimini, Ancona, Grosseto, Pescara, Bari, Catanzaro, 16 gradi per Brindisi, Crotone, Lecce, Napoli, 17 gradi per Trapani, Cagliari, 18 gradi per Lamezia, Reggio Calabria, Catania, Messina, Palermo, 19 gradi per Olbia e 20 gradi per Alghero e Sassari. Venti da deboli a moderati meridionali.



DOMENICA GRIGIA AL NORD. SOLEGGIATO E MITE AL SUD Domenica sarà una giornata piuttosto grigia al Nord e in Toscana; nuvolosità variabile su Lazio, Umbria, nord delle Marche e Sicilia meridionale. Dal pomeriggio nuvole in aumento anche in Sardegna. Più soleggiato su medio Adriatico e Sud. Piogge isolate o pioviggini, deboli e intermittenti su Liguria, Lombardia, Emilia occidentale e nord-ovest della Toscana. Nella notte i fenomeni (sempre deboli) si estenderanno anche a Piemonte orientale, Prealpi venete e Friuli. Deboli nevicate sulle Prealpi dai 1400-1500 metri. Temperature stabili con valori sopra le medie al Sud, dove si potranno sfiorare localmente i 20°C. Prevalenza di venti meridionali che soffieranno moderati su Tirreno e Sicilia occidentale.



GENERALE PEGGIORAMENTO A INIZIO SETTIMANA. MIGLIORA NELLA SECONDA PARTE Lunedì cielo da nuvoloso a molto nuvoloso su tutto il Paese con temporanee schiarite a metà giornata sulla Sardegna. Le precipitazioni saranno più probabili e un po’ più diffuse (ma in prevalenza ancora deboli) nel corso della giornata su Liguria, Lombardia, regioni di Nordest e Toscana. Nella notte tendenza a un peggioramento più marcato con rovesci e temporali in arrivo su regioni tirreniche e settori occidentali delle Isole mentre le piogge al Nord si estenderanno e si intensificheranno in quasi tutti i settori. Su Alpi e Prealpi centro-orientali quota neve tra 1200 e 1400 metri. Venti moderati di Scirocco su quasi tutti i mari e sulla Sicilia. Temperature minime in sensibile aumento con assenza di gelate e massime senza grandi variazioni. Martedì il vortice di bassa pressione associato alla nuova perturbazione darà luogo a maltempo e precipitazioni soprattutto tra Lombardia, regioni di Nordest, regioni tirreniche, Sud e Isole. Tra mercoledì e giovedì tempo in deciso miglioramento.