Meteo, piccola tregua ma lunedì ultimo colpo del maltempo

11:08 - “Prima di abbandonare la nostra Penisola l’intensa perturbazione giunta sabato sull’Italia, oggi porterà ancora un po’ di piogge, in generale meno intense e meno diffuse, su Triveneto, regioni tirreniche e Sardegna mentre il resto d’Italia potrà godere di qualche schiarita; una forte Libecciata sui mari di ponente potrebbe generare locali mareggiate lungo le coste della Sardegna occidentale e del versante tirrenico.

Lunedì l’arrivo di un’altra perturbazione, la numero 5 di novembre, che ora sta transitando sulla Francia, porterà altre abbondanti piogge al Centronord, Sardegna e Campania, con nevicate sulle Alpi mediamente al di sopra di 1100-1200 metri. Poi da mercoledì le proiezioni a lungo termine indicano finalmente il ritorno dell’alta pressione che garantirà per più giorni una fase tempo bello e stabile su tutta l’Italia.



A GENOVA LA PIOGGIA DI UN ANNO INTERO NEI PRIMI 15 GIORNI DI NOVEMBRE

L'ultima fase di maltempo ha portato accumuli di pioggia davvero eccezionali. Secondo i dati parziali a cura della nostra sezione di climatologia, nelle prime due settimane di novembre a Genova si sono accumulati ben 807 mm di pioggia: la media annua di quella zona è di 973 mm. (dati in continuo aggiornamento)



OGGI BREVE TREGUA AL NORDOVEST. INSTABILE AL NORDEST, REGIONI CNETRALI TIRRENICHE E SARDEGNA

Oggi deciso miglioramento del tempo al Nordovest e in Emilia Romagna con il ritorno anche del sole soprattutto in Liguria; giornata abbastanza soleggiata anche lungo le regioni adriatiche e ioniche del Centrosud. Al Nordest (Trentino Veneto e Friuli Venezia Giulia) locale instabilità con possibili precipitazioni. In serata piogge concentrate su Friuli Venezia Giulia. Sui rilievi di queste regioni quota neve intorno ai 1500 metri. Dal pomeriggio si accentua instabilità con rovesci e qualche temporale in Sardegna, Toscana Umbria, Lazio, nord delle Marche e Romagna. In serata questa fase instabile si estenderà al sud delle Marche, all’Abruzzo e al nord della Campania. Attenzione ai fenomeni localmente intensi, in serata, in Umbria, nel Lazio e in Abruzzo. In Sardegna invece le piogge saranno in esaurimento. Tra sera e notte tendenza a nuove piogge tra alto Piemonte e nordovest Lombardia. Qualche nebbia nella notte sulla Val Padana centrale. Temperature massime in calo su Alpi, regioni tirreniche e Isole; in aumento invece lungo l’Adriatico e sul settore ionico con punte oltre i 20 gradi. Giornata ventosa su Liguria di Levante e al Centrosud per intensi venti di Libeccio. Attenzione al rischio mareggiate lungo le coste della Sardegna occidentale e del versante tirrenico.



LUNEDÌ ALTRA GIORNATA DI FORTE MALTEMPO AL CENTRONORD. NEVE SULLE ALPI

Domani è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione, la nr 5 del mese che, sarà l’ultima della settimana e in queste ore sta transitando sulla Francia. Nel dettaglio lunedì tempo in peggioramento con piogge in mattinata nelle regioni di Nordovest e Toscana. Maltempo in estensione nel pomeriggio al resto del Nord, al Lazio, all’Umbria al nord delle Marche e alla Sardegna. In serata peggiora anche in Abruzzo e nel nord della Campania.



Le zone a rischio piogge forti saranno: Liguria (centro-orientale), alto Piemonte, Lombardia regioni di Nordest e regioni centrali tirreniche. I quantitativi di pioggia più consistenti (tra 70-80 mm) si accumuleranno su alta Lombardia, Prealpi di Nordest, Liguria centro orientale (da Genova verso la Spezia) e alta Toscana.



Nevicate sul settore alpino centro-occidentale tra 1000-1200 metri e su quello orientale tra 1200-1400 metri. Neve anche sull’Appennino settentrionale a partire dai 1300 metri. Nella notte la quota neve sarà in ulteriore calo sulle Alpi fino a 1000-1200 metri. Nella notte inoltre tendenza al miglioramento su regioni di Nordovest, in Emilia Romagna, Toscana e Sardegna. Fenomeni in estensione invece a Molise, sud Campania e ovest Sicilia. Le zone critiche saranno Veneto orientale, Friuli Venezia Giulia, Lazio e alta Campania.Venti meridionali da moderati a forti sui mari di Ponente. Temperature in calo al Nord alta Toscana.



DA MERCOLEDÌ TREGUA PIÙ DURATURA GRAZIE ALL’ALTA PRESSIONE

Martedì la coda della perturbazione porterà piogge isolate al Sud peninsulare (fenomeni intensi su bassa Campania e alta Calabria tirrenica) con tendenza a rapido miglioramento nel pomeriggio. Residue piogge su Friuli Venezia Giulia e alta Toscana. Le zone di sereno diventeranno via via sempre più ampie. Attenzione al ritorno delle nebbie nelle ore più fredde in Val Padana e nelle valli del Centro. Da mercoledì l’alta pressione rimonterà con decisione dando il via a una fase di tempo stabile in tutto il Paese. (maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti)