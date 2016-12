Meteo, picco del freddo: temperature tipiche di fine mese

Previsioni meteo per venerdì. Arriverà una nuova perturbazione, con un marcato peggioramento del tempo al Centro-sud e marginalmente anche al Nord. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso in tutto il Paese con precipitazioni più probabili e diffuse su Nordest, regioni tirreniche, Umbria e dal pomeriggio anche su Marche Abruzzo, Sicilia occidentale; in serata le precipitazioni raggiungeranno anche il resto del Sud. I fenomeni potrebbero assumere carattere di rovescio o isolato temporale, risultando localmente intensi prima al Centro poi in serata e nelle notte anche al Sud. In serata abbassamento del limite delle nevicate lungo la dorsale appenninica centrale al di sotto dei 1500 metri di quota. Nel settore umbro-marchigiano il limite potrà scendere ulteriormente, attestandosi intorno a 1000 metri. Nella notte previsto un miglioramento del tempo al Nordest e sulle regioni più occidentali. Al Nordovest nella mattinata non si esclude la possibilità di locali precipitazioni sulla Lombardia, con nevicate lungo la fascia alpina e in valle D'Aosta. Tendenza a un rapido miglioramento dal pomeriggio con ampi rasserenamenti sulle Pianure e in Liguria. La quota neve nelle Alpi e Prealpi si attesterà tra 700-900 metri al mattino, e sarà in ulteriore calo in Alto Adige dal pomeriggio arrivando fino a 500-600 metri. Temperature minime in rialzo; massime in diminuzione su Lombardia e regioni di Nordest, in aumento temporaneo nel settore del medio e basso Adriatico per effetto dei venti di caduta. Giornata molto ventosa per venti in prevalenza occidentali anche forti in tutto il Centro-sud; intensa Tramontana dal pomeriggio in Liguria e Bora sull'alto Adriatico, in seguito si segnala anche l’ingresso di venti di Foehn al Nordovest.