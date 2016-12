Meteo: pessima qualità dell'aria e nebbie, resiste l'alta pressione

16 dicembre 2015 Meteo: pessima qualità dellʼaria e nebbie, resiste lʼalta pressione Lontane sia le piovose perturbazioni provenienti dall’Atlantico che le correnti gelide di origine polare

La settimana continuerà con l'alta pressione che occuperà stabilmente ampi settori del continente, compresa la nostra Penisola, tenendo così lontane sia le piovose perturbazioni provenienti dall'Atlantico che le correnti gelide di origine polare. Di conseguenza in Italia il tempo sarà caratterizzato da temperature in generale oltre le medie stagionali (tranne nelle aree con più nebbie o nubi basse), specialmente in quota.



Naturalmente - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - si aggraverà ulteriormente il problema della siccità per la sostanziale assenza di precipitazioni significative, comprese quelle nevose in montagna; contemporaneamente diverrà, purtroppo, sempre più scadente la qualità dell'aria che respiriamo a causa dell'accumulo di sostanze inquinanti negli strati atmosferici più bassi. Al momento non è ancora possibile individuare con sufficiente affidabilità il momento in cui questa situazione potrà sbloccarsi. Al contrario, sembra che anche le elaborazioni più recenti indichino un ulteriore rigonfiamento della componente nord-africana dell'alta pressione che terrà ancora più a distanza le perturbazioni e favorirà un clima tutt'altro che invernale.



Smog: Milano e Roma in apnea

Previsioni per mercoledìAl mattino nubi in gran parte del Nord, Umbria e Toscana, con cielo grigio su bassa Valpadana, Liguria e Toscana; nebbie su coste di Veneto ed Emilia Romagna. Più soleggiato altrove. Nel pomeriggio schiarite al Nordovest, ma anche nel resto del Nord e in Toscana le nubi si faranno meno compatte, mentre nelle rimanenti regioni il tempo sarà in prevalenza bello: deboli nevicate sui rilievi dell'Alto Adige settentrionale; qualche pioggia su Nord Sicilia e Bassa Calabria, specie fra tardo pomeriggio e sera.

Nella notte attenzione alle nebbie che torneranno in molte zone della Val Padana e nelle valli del Centro. Temperature in lieve aumento al Nordovest, in lieve calo al Sud. Venti deboli, con rinforzi di Maestrale al Sud.