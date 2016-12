Meteo: perturbazioni atlantiche al Nord, tempo primaverile e mite al Sud

Clima invece più invernale al Nord e in Sardegna, con occasionali precipitazioni, che potranno essere nevose localmente fino ai 600-800 m sui rilievi settentrionali. Da mercoledì tempo mediamente più asciutto.



Domenica nuvole La giornata di domenica sarà nuvolosa su gran parte d'Italia. Pioverà a tratti su Liguria di levante, Lombardia, Nordest, regioni del versante tirrenico, Umbria, Marche e Isole maggiori. Localmente i fenomeni saranno intensi su alto Adriatico e regioni tirreniche. Neve sulle Alpi centro-orientali oltre 600-900 metri, oltre i 1200-1400 sull'Appennino settentrionale. In giornata fenomeni in progressiva attenuazione al Nord a iniziare da Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna. La sera piogge o rovesci soprattutto su basso Lazio e Campania. Massime in lieve aumento al Centrosud per effetto di intensi venti meridionali.



Lunedì qualche schiarita al Nordovest, nubi altrove - Lunedì al mattino qualche schiarita sull'estremo Nordovest, Ionio e Sicilia, nubi altrove con piogge o rovesci sparsi su Sardegna, Lazio e Campania, piogge isolate anche su Abruzzo, Molise, Umbria, Marche e nord della Puglia. Nel pomeriggio rovesci o locali temporali su Sardegna, Lazio e Grossetano, locali piogge in estensione fino all'Emilia Romagna e all'alta Toscana, in attenuazione tra Abruzzo e Molise. Tra sera e notte i fenomeni si estenderanno a gran parte del Nord con neve su Appennino e fino a 500-800 metri nel basso Piemonte e sulle Alpi centro-orientali. Temperature massime in rialzo al Nord, anche superiori ai 20 gradi al Sud e in Sicilia dove soffieranno ancora venti meridionali localmente anche intensi. Per esempio per Palermo, Catania sono previsti 23 gradi, per Trapani, Messina, Lamezia, Bari, Brindisi 21 gradi, per Crotone, Lecce e Raggio Calabria 20 gradi.



In settimana tempo primaverile al Sud - Martedì prevarrà il sole al Sud e in Sicilia con nuvole alte che lambiranno il settore ionico. Ancora in prevalenza nuvoloso in Sardegna e al Centronord, con fenomeni sparsi in molte zone al mattino, neve fino ai 500-600 metri nel Cuneese, sull'Appennino ligure e sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio tempo asciutto e con tendenza a parziali schiarite al Nordovest e in Toscana. Le piogge in forma irregolare potranno insistere sull'estremo Nordest con neve fino 500-700 metri, nel resto del Centro e in Sardegna. In serata fenomeni ancora più scarsi concentrati sulle Venezie e nell'ovest della Sardegna. Temperature senza grandi variazioni, sempre molto miti al Sud e in Sicilia. Ventoso su Liguria, Adriatico, Ionio e Isole. Nei giorni successivi non mancheranno nuvole soprattutto al Nord e sul settore tirrenico ma con tendenza a fenomeni più scarsi o del tutto assenti.