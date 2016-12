Meteo, perturbazione in transito sull'Italia e temperature in calo

Previsioni per lunedìAl Nordovest in prevalenza soleggiato, con nebbie il Valle Padana, che tenderanno a diradarsi. Al Nordest nuvolosità con tendenza ad ampi rasserenamenti su Trentino Alto Adige e dal pomeriggio sull'Emilia occidentale, precipitazioni residue su Friuli Venezia Giulia e Romagna, soprattutto nella prima parte della giornata. A fine giornata giungeranno dei rasserenamenti.

Quota neve attorno a 1500 m nelle Alpi orientali.



Al Centro cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più probabili su Umbria, Lazio e regioni adriatiche. Nella seconda parte della giornata precipitazioni tra basso Lazio e Molise e in forma più occasionale ancora possibili su Marche e Abruzzo. Possibili rovesci o isolati temporali. Al Sud e nelle Isole: su Calabria e Sicilia cielo poco nuvoloso, nel resto del settore nuvolosità variabile con tendenza dal pomeriggio a prime precipitazioni nei settori nord di Campania e Puglia. Tra sera e notte le precipitazioni lentamente si estenderanno a bassa Campania, Basilicata e Puglia centrale, occasionali precipitazioni raggiungeranno anche la Sardegna. Nella notte tornerà a formarsi qualche nebbia in val Padana e nelle valli di Toscana e Umbria.



Attenzione: nel nord della Campania non si escludono dei temporali e, nell'arco delle prossime 24-36 ore, potrebbero verificarsi precipitazioni intense e persistenti.



Temperature in rialzo al Nordovest, in lieve calo all'estremo Nordest e sul medio Adriatico. Temperature sopra la norma al Sud e nelle Isole in particolare in Sicilia si potranno toccare i 27-28°C.