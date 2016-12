Meteo: perturbazione in transito su Nord e Centro, sole e caldo al Sud

Le previsioni per giovedì

Giornata prevalentemente soleggiata al Centrosud e Isole; nuvolosità variabile al Nord e in parte anche al Centro, dove sarà molto più irregolare sulle regioni appenniniche e tirreniche; nubi in aumento sulla Sardegna nel corso del pomeriggio. Per quanto riguarda i fenomeni di pioggia, fino al pomeriggio a rischio soprattutto le fasce alpine e prealpine settentrionali, mentre in serata aumenta la probabilità anche in pianura, specialmente tra Piemonte, Lombardia, in parte anche su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Vento moderato di Libeccio sul Mar Ligure, con mare da mosso a molto mosso.

Temperature in calo al Nord, mentre ancora caldo estivo al Sud e in Sicilia.