Meteo: perturbazione in transito al Centro-Nord, ciclone nel weekend

Previsioni per mercoledìTendenza ad ampie schiarite al Nordovest con nebbie in diradamento sulla pianura piemontese, sole alternato a nuvole innocue nelle Isole maggiori. Nuvole sulle altre regioni, anche se non mancheranno temporanee schiarite sul versante tirrenico. Nel corso della giornata piogge e rovesci anche temporaleschi interesseranno il Nordest, le regioni adriatiche, le zone interne della Toscana e del Lazio, l'Umbria, la bassa Campania, la Lucania e la Calabria tirrenica. Tra sera e notte rischio di qualche isolato rovescio in pianura su Piemonte e Lombardia.



Temperature massime in crescita al Nordovest e nelle regioni ioniche, in calo altrove. Sicilia, Sardegna e l'estremo Sud saranno ancora le zone più calde; ad esempio per Catania sono previsti 29 gradi, per Crotone e Reggio Calabria 27 gradi, per Olbia, Cagliari, Trapani, Palermo, Messina 26 gradi. Taranto, Lecce, Catanzaro vedranno 25 gradi, Alghero, Lamezia, Brindisi 24 gradi, Sassari, Napoli, Bari, Roma, Grosseto, Imperia, Genova 23 gradi, Viterbo, Pescara, Perugia, Firenze, Cuneo 22 gradi, Rieti, Pisa, Verona, Trento, Bologna, Torino, Novara, Milano, Brescia, Bergamo, Ancona, Aosta 21 gradi, Potenza, L'Aquila, Rimini, Venezia, Trieste, Piacenza, Bolzano 20 gradi, Campobasso, Udine e Treviso 19 gradi. Ventoso al Sud e nelle Isole per venti di Maestrale.



La previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio (IdA di 85) per tutta l'Italia.