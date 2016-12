Meteo, perturbazione in atto: rischio di forti temporali

Previsioni per martedìMartedì maltempo al Nordovest, con rovesci e temporali insistenti e anche forti, specie sul Piemonte. Temporali sparsi anche su Alpi e Prealpi orientali, Emilia, Veneto occidentale e Sardegna. Nel corso del pomeriggio temporali in sviluppo anche in Toscana e zone interne del Centro. Più soleggiato altrove. In serata ancora qualche pioggia su Alpi, Piemonte, bassa Toscana e Lazio. Temperature in sensibile calo al Nord; caldo in attenuazione anche al Centro e in Sardegna. Ventoso sulle regioni settentrionali. Moderato Maestrale in Sardegna.