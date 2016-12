Meteo, perturbazione in arrivo: rischio temporali

Previsioni per lunedìLunedì inizio di giornata con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, ma con banchi di nubi basse in Liguria. Nel pomeriggio rovesci e temporali in sviluppo su Alpi e Prealpi, localmente possibili sulle vicine pianure. Bel tempo altrove. Dalla sera aumenta il rischio di temporali anche in pianura su Piemonte, Lombardia, in estensione di notte a Triveneto e Liguria, con possibilità di fenomeni di forte intensità. Temperature in calo sulle Alpi, quasi invariate altrove, con massime per lo più tra 28 e 33 gradi. Venti in rinforzo sul Mar Ligure.