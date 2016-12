20 agosto 2016 10:49 Meteo, perturbazione al Nord con rischio di forti temporali Lʼalta pressione assicurerà, invece, condizioni di tempo stabile e caldo sulle regioni meridionali

"Nel fine settimana l’alta pressione assicurerà condizioni di tempo stabile e caldo nelle regioni del Centrosud. Tempo più movimentato invece al Nord, dove oggi - come affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - transiterà la coda di una perturbazione atlantica (la n.3 del mese), capace di portare rovesci e temporali, oltre che sulle Alpi, anche su buona parte della Val Padana e, a fine giornata, fin sull’alto Adriatico. La massa d’aria fresca che l’accompagna si riverserà nel corso di domenica sull’Italia nord-orientale e, a inizio settimana, al Centrosud: tutto ciò causerà, tra domenica sera e lunedì mattina, una breve fase instabile nelle regioni orientali del Paese e una generale intensificazione dei venti da Nord, con un calo delle temperature a partire da lunedì e a cominciare dalle regioni adriatiche".

Cronaca meteoIl passaggio della perturbazione atlantica sull'Europa centrale innescherà nelle prossime ore condizioni di spiccata instabilità sul Nord Italia, a partire da Ovest in estensione verso Est. Riguardati soprattutto i rilievi, ma occasionali e locali fenomeni sono previsti anche in pianura. Il settore evidenziato in rosso è quello dove si prevede la maggior intensità dei temporali, che potrebbero essere anche forti e accompagnati da raffiche di vento.

Le previsioni di sabatoAl Centrosud e nelle Isole tempo in prevalenza soleggiato e caldo, salvo qualche annuvolamento nel pomeriggio attorno alla dorsale appenninica. Al Nord al mattino schiarite anche ampie in Emilia Romagna e intorno all’alto Adriatico, nubi in aumento altrove con le prime piogge all’estremo Nordovest tra Valle d’Aosta, Piemonte e nordovest Lombardia. Nel pomeriggio il passaggio della coda di un fronte freddo determinerà una diffusa fase instabile, con rovesci o temporali dal Nordovest, in trasferimento in serata al nord dell’Emilia e al Triveneto. Fenomeni localmente intensi. Massime in calo al Nordovest, in rialzo al Centrosud picchi di 35-36 gradi in Sardegna. Venti deboli, ma con probabili raffiche in serata nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni di domenicaAl Centrosud e nelle Isole sarà una domenica generalmente soleggiata e calda; maggiori annuvolamenti nel pomeriggio lungo il crinale appenninico, ma senza precipitazioni significative. Al Nord passaggio a tempo abbastanza soleggiato nel settore di Nordovest, salvo una nuvolosità residua al mattino. Spiccata variabilità al Nordest: ultimi fenomeni all’alba sul Friuli Venezia Giulia e tendenza a schiarite. Nel pomeriggio sviluppo di locali rovesci o temporali attorno ai rilievi del Triveneto, su Venezie, Lombardia orientale, Emilia, in estensione verso sera alle pianure e nella notte a Romagna, Marche e marginalmente in Abruzzo. L’aria più fresca a seguito della perturbazione tenderà a riversarsi su Adriatico e Balcani con temperature massime in calo al Nordest, mentre al Sud e nelle Isole i valori si porteranno fino a 33-35 gradi. Venti in rinforzo a fine giornata.