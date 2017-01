27 gennaio 2017 14:05 Meteo, peggioramento in arrivo con neve a bassa quota al Nord-Ovest Venerdì, in serata, deboli nevicate fino a bassa quota su entroterra ligure e Piemonte

Nel corso della giornata di venerdì ci attende un nuovo graduale peggioramento del tempo per l’avvicinarsi da ovest di una perturbazione atlantica, che a fine giornata porterà qualche debole nevicata fino a quote molto basse all’estremo Nordovest. Sabato il nucleo di questa perturbazione darà vita a un vortice di bassa pressione che nel corso del fine settimana si sposterà dalle Baleari allo Ionio, influenzando in tal modo anche il tempo in Italia. In particolare, sabato avremo un po’ di precipitazioni all’estremo Nordovest (qui sempre con delle nevicate fino a bassa quota) e sulle Isole Maggiori, mentre domenica pioverà più che altro sulle estreme regioni meridionali e la Sardegna. Lunedì, prima di abbandonare definitivamente i mari attorno alla nostra Penisola e spostarsi sull’Egeo, il vortice di bassa pressione porterà ancora un po’ di piogge sulle estreme regioni meridionali. Le temperature invece nei prossimi giorni non subiranno grandi scossoni e quindi oscilleranno ancora attorno a valori normali per questo periodo.

Previsioni meteo per venerdì. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Nordest, mentre nel resto d’Italia aumenterà la nuvolosità, anche se non mancheranno le temporanee schiarite. In Sardegna occasionali piogge sul settore orientale. Deboli piogge anche sulla Liguria centro-occidentale con neve fino a basse quote nell’entroterra. Tra la sera e la notte, possibili nevicate fino in pianura in Piemonte, soprattutto nell’ovest. Temperature con poche variazioni. Venti moderati di Scirocco sui mari di ponente, di Tramontana in Liguria con qualche rinforzo sulla Sardegna. La nostra previsione per venerdì ha un Indice di Affidabilità medio.