Meteo. Peggioramento in arrivo con neve a bassa quota al Nord-Ovest

Previsioni meteo per giovedì. Giornata in prevalenza soleggiata in gran parte del Nord, in Toscana, coste della Campania e Sicilia centro-occidentale. Iniziali schiarite anche in Sardegna ma con nuvole poi destinate ad aumentare in giornata. Nubi irregolari ma innocue interesseranno Alpi occidentali, cuneese, estremo ponente ligure, medio-basso Adriatico, Lazio, Calabria e area dello Stretto. Temperature massime in lieve calo al Centro-Nord. Venti per lo più di debole intensità con locali rinforzi su Adriatico, alto Ionio e ponente ligure.