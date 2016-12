Meteo: Pasquetta un po' meglio di Pasqua

08:01 - A Pasquetta la perturbazione, che si muove molto lentamente, si sposterà verso sud e porterà ancora qualche pioggia su medio Adriatico e regioni meridionali, con nevicate sull'Appennino anche al di sotto dei 1.000 metri, mentre nel resto d'Italia il tempo sarà in generale bello.

Le correnti fresche che seguono la perturbazione faranno anche calare le temperature che quindi, specie al Centrosud, scenderanno al di sotto dei valori medi stagionali. Martedì la nostra Penisola sarà ancora sotto l'influsso di correnti di aria fredda settentrionali che colpiranno in particolare il versante Adriatico e l'Appennino meridionale. Nel resto d'Italia il tempo sarà bello grazie all'avanzata dell'alta pressione che poi nella restante parte della settimana ci regalerà numerose giornate belle, soleggiate e via via più calde.



Le previsioni per il giorno di Pasquetta - Per Pasquetta schiarite in gran parte del Centronord e in Sardegna. Nuvole irregolari più insistenti, specie al mattino, sull'Adriatico tra le Marche meridionali e la Puglia e nel resto del Sud con isolati fenomeni in attenuazione che nel pomeriggio potranno ancora insistere su Salento, Calabria, Messinese e zone appenniniche con limite della neve dai 600-800 metri dell'Abruzzo e del Molise fino ai 1.300 metri della Sila. Massime in calo al Sud, stabili o in lieve rialzo nelle aree soleggiate del Centronord e della Sardegna. Ancora ventoso per venti settentrionali su Adriatico e Centrosud.



La tendenza per la prossima settimana - Martedì sarà una giornata soleggiata in gran parte del Nord e sui settori tirrenici delle Penisola; cielo irregolarmente nuvoloso su regioni del medio Adriatico, Puglia, Appennino meridionale, Calabria e Isole. Deboli nevicate sparse sull'Appennino centrale e meridionale fino a 500-700 metri; i fenomeni saranno più intensi sul medio Adriatico. Qualche pioggia isolata su Puglia, nord della Calabria e occasionali rovesci in Sardegna e Sicilia orientale. Venti da moderati a forti settentrionali sulle regioni peninsulari e in Sardegna. Temperature senza grandi variazioni e ancora al di sotto della norma, in particolare al Centrosud.



A partire da mercoledì e soprattutto tra giovedì e venerdì questo flusso di correnti nord orientali tenderà a smorzarsi con alta pressione in rinforzo e il passaggio a un tempo diffusamente soleggiato in tutta l'Italia e più caldo.