Meteo, Pasquetta bella solo al nord

10:59 - L'alta pressione sul nord-ovest del continente favorirà quindi un miglioramento del tempo, in particolare sulla Sardegna e al Nord, mentre alcune regioni del Centrosud resteranno ancora esposte alle correnti fredde settentrionali in scorrimento dall'Europa orientale verso l'Adriatico. In particolare nella prossima notte si affaccerà, sempre proveniente dai Balcani, un ulteriore impulso di aria fredda che oltre a mantenere intensi i venti settentrionali, determinerà una fase di precipitazioni intermittenti su parte del medio Adriatico e del Sud dal sapore invernale dal momento che la quota neve nelle zone interne potrà scendere fino ai 400-600 metri.

Gli effetti di questo ultimo impulso freddo si esauriranno nel corso della giornata di mercoledì. A partire da giovedì l’espansione più decisa dell’alta pressione favorirà un miglioramento del tempo anche sul medio Adriatico e al Sud mentre la ventilazione da nord si esaurirà a partire da venerdì. Al momento quindi si conferma per tutto il Paese una fase di generale stabilità atmosferica per tutta la seconda parte della settimana, il tutto accompagnato da un rialzo delle temperature che si riporteranno su valori primaverili.



Previsioni Pasquetta - Al Nord, in Sardegna e sulle regioni centrali tirreniche tempo prevalentemente soleggiato; in giornata schiarite anche nelle Marche. Su Adriatico centrale, regioni del Sud e Sicilia settentrionale cielo nuvoloso, specie nella prima parte della giornata. Al mattino deboli precipitazioni residue su Abruzzo, Molise, Puglia; neve sull'Appennino centro-meridionale sopra 600-1000 metri. Rovesci su bassa Calabria e nord della Sicilia. Nel pomeriggio ancora qualche precipitazione sparsa soprattutto su nord-est Sicilia, Calabria, Basilicata. Temperature in calo al Sud e in Sicilia, ovunque inferiori alla media. Previsti 5 gradi per Campobasso, 7 gradi per Potenza, 10 gradi per L’Aquila, 12 gradi per Ancona, Perugia, Pescara, Lecce, Bari, 13 gradi per Bergamo, Cuneo, Rimini, Trieste, Rieti, Brindisi, Catanzaro, Taranto, 14 gradi per Aosta, Imperia, Novara, Torino, Bologna, Bolzano, Piacenza, Trento, Udine, Venezia, Pisa, Crotone, Napoli, Trapani, Sassari, 15 gradi per Brescia, Genova, Milano, Treviso, Verona, Firenze, Grosseto, Roma, Alghero, Olbia, 16 gradi per Reggio Calabria, Palermo, 17 gradi per Messina, Cagliari e 19 gradi per Catania. Venti tesi settentrionali su Sicilia e regioni peninsulari.



Previsioni martedì - Sarà una giornata soleggiata in gran parte del Nord e sui settori tirrenici delle penisola; cielo irregolarmente nuvoloso su regioni del medio Adriatico, Puglia, Appennino meridionale, Calabria e Isole. Deboli nevicate sparse sull’Appennino centrale e meridionale fino a 400-700 metri; i fenomeni saranno più intensi sul medio Adriatico. Qualche pioggia isolata su Puglia, Campania, nord della Calabria e occasionali piovaschi in Sardegna e Sicilia orientale. Venti da moderati a forti settentrionali sulle regioni peninsulari e in Sardegna. Temperature senza grandi variazioni e ancora al di sotto della norma, in particolare al Centrosud.



Cosa succederà in settimana? - Mercoledì al Nord, nelle regioni centrali tirreniche, nelle Marche e in Sardegna cielo sereno o poco nuvoloso. Altrove cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso senza precipitazioni di rilievo salvo deboli e occasionali sull’Appennino calabrese e a ridosso dei monti settentrionali della Sicilia. Tendenza a fine giornata a un generale miglioramento. Venti settentrionali in prevalenza moderati al Centrosud, localmente forti su basso Adriatico, Puglia, Mar Ionio e Canale di Sicilia. Temperature massime in generale aumento; al Nord, in particolare non si escludono punte fino a 20 gradi.



A partire da giovedì l’espansione più decisa dell’alta pressione favorirà un miglioramento del tempo anche sul medio Adriatico e al Sud mentre la ventilazione da nord si esaurirà a partire da venerdì. Al momento quindi si conferma per tutto il Paese una fase di generale stabilità atmosferica per tutta la seconda parte della settimana, il tutto accompagnato da un rialzo delle temperature che si riporteranno su valori primaverili.