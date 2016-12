Meteo: Pasqua con il sole su tutta l'Italia, variabile a Pasquetta

Nel corso del giorno le piogge saranno molto poche, concentrate più che altro nella prima parte della giornata al Nord e sul versante tirrenico della Penisola. Poi, dopo una giornata di martedì interlocutoria, da mercoledì un promontorio di alta pressione si protenderà dal Nord Africa, occupando l'Italia e garantendo giornate nel complesso soleggiate con temperature in evidente crescita verso valori ben oltre la norma. Tutto ciò anche per effetto di venti di Scirocco in intensificazione già mercoledì: venti fino a forti da giovedì nelle Isole maggiori, dove toccheremo punte anche vicine ai 30 gradi.



PREVISIONE PER OGGI (PASQUA)



Nel corso della giornata odierna nubi in graduale aumento al Nord e sulla Toscana. Tempo prevalentemente soleggiato nel resto del Paese. Nel pomeriggio qualche debole precipitazione in Liguria e sulle aree montuose del Nordovest. La sera piogge su Liguria, Toscana, Lombardia, Piemonte orientale, Emilia occidentale. Fenomeni che, tra la tarda serata e la notte, si estenderanno anche al Nordest e alle regioni centrali. Limite delle nevicate sulle Alpi a circa 1500 metri. Temperature in aumento al Sud e sulle regioni del versante adriatico. Venti generalmente deboli.



La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio alto (IdA tra 90 e 95 in tutta Italia).



PREVISIONE PER DOMANI (PASQUETTA)



Lunedì al mattino nubi su gran parte del Nord e delle regioni peninsulari. Schiarite più ampie sulle Isole. Nel pomeriggio possibilità di ulteriori schiarite, in particolare nelle zone costiere. In mattinata locali deboli precipitazioni tra Levante ligure e alta Toscana, su regioni tirreniche, Campania e Basilicata. Qualche piovasco nel nord della Lombardia. Dal pomeriggio in generale il tempo sarà asciutto, o comunque senza piogge di rilievo. Venti da deboli a moderati dai quadranti occidentali. Temperature ovunque in aumento nei valori minimi, massime con poche variazioni. La nostra previsione per lunedì ha un Indice di Affidabilità medio alto (IdA di 75 in tutto il Paese).



LA TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI



Martedì prevarranno ancora correnti occidentali, parzialmente umide, con una conseguente nuvolosità variabile. Al mattino le aree più soleggiate saranno il medio Adriatico e la Sardegna, nel pomeriggio anche il Nordovest, l'Emilia Romagna, il settore ligure e dell'alto Tirreno, lo Ionio e la Sicilia. Praticamente assenti i fenomeni, con qualche pioggia più probabile sul Friuli. Temperature massime in aumento, venti sud-occidentali in prevalenza deboli o localmente moderati sul Ligure, alto Adriatico e intorno alla Sicilia.



Da mercoledì la tendenza vede un rinforzo dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale: rinforzo che sarà accompagnato anche dall'arrivo di aria calda che, specialmente da giovedì, investirà le Isole e le regioni peninsulari con temperature oltre la norma. Lo Scirocco, che convoglierà quest'aria calda, tenderà a intensificarsi e soffierà fino a forte nelle Isole maggiori, determinando nei settori nord-occidentali delle due regioni punte estive intorno ai 30 gradi. Al Nord qualche annuvolamento in più potrà insistere nel settore di Nordovest, a ridosso delle Prealpi e sul Friuli, ma con fenomeni solo occasionali a ridosso dei rilievi.



Sabato potrebbe peggiorare nelle Isole per l'avvicinarsi di un vortice di bassa pressione dall'Algeria: un'evoluzione, questa, che necessita comunque di ulteriori conferme. Vi invitiamo dunque a seguire i prossimi aggiornamenti.