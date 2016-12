Meteo, ondate di intenso maltempo: piogge battenti e venti tempestosi

La perturbazione che ha raggiunto l'Italia nella giornata di domenica ha portato abbondanti nevicate e piogge molto intense soprattutto al Nord . A Genova nel giro di 24 ore sono caduti oltre 158 litri al metro quadro , la stessa quantità di pioggia che normalmente si dovrebbe registrare nell'intero mese più piovoso dell'anno, ossia ottobre. Prima di abbandonare la nostra Penisola questa perturbazione porterà ancora un po' di piogge al Nordest e regioni del versante tirrenico, specie nella prima parte del giorno. Sarà una settimana piovosa : più in generale l'alta pressione continuerà a tenersi lontana dall'Italia per tutta la settimana appena iniziata , e in tal modo lascerà libero il campo al passaggio di alcune perturbazioni atlantiche. Tra martedì e mercoledì - affermano i meteorologi del centro Epson Meteo - arriverà la prima con il rischio di forti piogge , venti tempestosi e nuove, abbondanti nevicate sulle Alpi.

Previsioni per lunedì Ancora nuvole su gran parte dell'Italia: al mattino piogge sparse su Triveneto, Emilia, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia, con nevicate sulle Alpi Orientali oltre 1.000-1.100 metri ; al pomeriggio ancora qualche pioggia su Friuli, Venezia Giulia, zone interne del Centro e Calabria, con qualche nevicata sulle zone alpine oltre 1.300 metri. Tra sera e notte qualche nevicata sui rilievi della Valle D'Aosta, e nuove piogge su Levante Ligure, alta Toscana e basso Tirreno. Temperature senza variazioni rilevanti. Ventoso su Mar Ligure, intorno alle isole e sul basso Adriatico. ATTENZIONE: PERICOLO VALANGHE ELEVATO. GRADO 3 (MARCATO) SULLE ALPI A causa delle recenti e abbondanti nevicate, il rischio valanghe rimane elevato nella giornata di lunedì . Il manto nevoso si sta consolidando lentamente ed è possibile il distacco di valanghe anche con un debole sovraccarico. In base ai dati forniti dagli esperti coordinati dall'AINEVA (Associazione Interregionale Neve e Valanghe) avremo un rischio di grado 3 (marcato) sulla maggior parte dei rilievi i rilievi alpini. Attenzione al rischio di grado 4 (forte) sulle Alpi Giulie. Non sono solo questioni di natura termica a esaltare questo rischio, ma anche i forti venti che generano accumuli anomali di neve e successivi improvvisi distacchi dai pendii.

Previsioni per martedìMartedì aumento della nuvolosità al Nord e regioni tirreniche con i primi fenomeni in diverse zone del Nordovest, Alpi, Liguria, alta Toscana per l'avvicinamento di una rapida perturbazione. Pioggia intermittente tra basso Lazio e Campania mentre le precipitazioni saranno più intense tra Levante ligure e alta Toscana. Il nucleo più intenso della perturbazione arriverà tra sera e notte con il rischio di temporali. L'aria che accompagna questo sistema nuvoloso atlantico è più fredda, con la quota neve in abbassamento graduale. In serata precipitazioni in tutto il Nord, su gran parte dei settori tirrenici fino alla Campania, con instabilità maggiore tra Lombardia, Venezie, Liguria e Toscana.

La fase più instabile nella notte si estenderà alle regioni centrali. Quota neve in abbassamento in serata al di sotto dei 1.000 metri sulle Alpi centro-orientali. Nella notte il nucleo instabile si sposterà su Nordest, Centro, Campania e Sardegna mentre al Nordovest avremo un rapido miglioramento. Temperature senza variazioni di rilievo, il calo termico sarà più evidente mercoledì.

Venti di burrasca da Sud-Sudovest con raffiche fino a 60-80 km/h e con i mari di Ponente agitati.