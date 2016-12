Meteo, ondata di caldo estivo

Con l’ultima perturbazione che oramai è lontana dall’Italia, l’alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano si impadronirà progressivamente della nostra Penisola: la giornata di mercoledì sarà quindi caratterizzata da prevalenza di tempo stabile con solo il passaggio di debole nuvolosità e temperature quasi ovunque in aumento. Poi tra giovedì e sabato -affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - l’alta pressione di matrice africana occuperà con decisione l’Italia trascinando tra l’altro sul nostro Paese una massa d’aria decisamente calda di origine tropicale: ci attendono quindi giornate dal sapore estivo, con tanto sole ovunque, poche nuvole più che altro confinate sui rilievi della Penisola, assenza di piogge e temperature in deciso aumento, anche al di sopra di 30 gradi in numerose località del Centrosud, specie nelle giornate di venerdì e sabato. L’aumento delle temperature oltre alle massime riguarderà anche le minime, per cui il caldo in molte zone si farà sentire anche nelle ore notturne. Domenica invece brusco cambiamento del tempo per l’arrivo di una nuova perturbazione che riporterà la pioggia su gran parte del Centronord e farà calare le temperature in quasi tutta Italia.