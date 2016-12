13 aprile 2016 Meteo: ondata di caldo estivo al Centro-Sud. Più instabile al Nord Caldo anomalo al Centro-Sud, mentre al Nord è previsto una temporanea fase instabile

Per tutto il resto della settimana il tempo sarà caratterizzato dalla presenza dell'Anticiclone Nord-Africano che - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- occuperà stabilmente il Mediterraneo Centrale, compresa la nostra Penisola. Nei prossimi giorni il tempo in Italia risulterà quindi in prevalenza stabile e soleggiato, specie nelle regioni del Centrosud, dove solo a tratti assisteremo al passaggio di deboli sistemi nuvolosi. Le regioni settentrionali, ai margini dell'area di alta pressione, resteranno più esposte alle correnti umide e instabili in transito oltralpe: oggi infatti il rischio di rovesci o temporali sarà più diffuso ed esteso anche alle pianure di Piemonte, Lombardia e Triveneto. Le temperature saranno elevate per il periodo in particolare nelle regioni meridionali e nelle Isole dove si registrano valori praticamente estivi, con punte di 30 °C. Alle ore 7 di mercoledì nella zona di Palermo si registravano già ben 29°C con lo Scirocco a oltre 60 km/h

Previsioni per mercoledìGiornata instabile su gran parte del Nord Italia. Dal pomeriggio assisteremo alla formazione di rovesci e temporali su Alpi, Piemonte, alta Lombardia e Prealpi venete, in estensione in serata a gran parte delle città lombarde e venete. Durante la notte piogge e temporali saranno concentrati in Trentino, nord del Veneto e Friuli Venezia Giulia, mentre il tempo inizierà a migliorare al Nordovest. Nel resto d'Italia giornata all'insegna della variabilità, con una rapida alternanza tra sole e parziali annuvolamenti. Venti di Scirocco moderati sui mari meridionali e sulle Isole. Temperature in ulteriore aumento al Centrosud con caldo fuori stagione specie nelle regioni meridionali e in Sicilia

Previsioni per gionedìLa coda della fase instabile determinerà gli ultimi rovesci al mattino sul Friuli Venezia Giulia con successivo miglioramento al Nordest ma con la possibilità di isolati e brevi rovesci nel pomeriggio nella fasci prealpina e in quella pedemontana adiacente. Nel resto dell'Italia prevalenza di schiarite, con cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche annuvolamento in più al mattino tra zone interne di Toscana e Umbria, nel pomeriggio lungo l'Appennino tosco-emiliano e marchigiano con velature più consistenti al Sud, in particolare in Calabria. Cambierà temporaneamente la ventilazione e dal flusso meridionale si passerà a quello occidentale con il Maestrale e si smorzeranno così i picchi più elevati di caldo, con cali al Centrosud. Sullo Ionio potremo però avere ancora punte massime oltre i 25 gradi.