14 giugno 2016 10:30 Meteo: ondata di caldo da mercoledì al Centro-Sud. Rischio di forti temporali al Nord Da metà settimana anticiclone nord-africano in rimonta: impennata del caldo con picchi fino a 40°C

Martedì giornata caratterizzata da una marcata instabilità, con il sole che in molte regioni si alternerà a rovesci e temporali, localmente di forte intensità in serata al Nord. Mercoledì al Centrosud invece torneranno condizioni di tempo stabile grazie all'Anticiclone Nordafricano, che sarà accompagnato dall'apporto di aria rovente dal Sahara: entro giovedì quindi le temperature nelle Isole e al Centrosud subiranno una improvvisa impennata raggiungendo valori decisamente estivi, con punte oltre i 35 gradi e, addirittura, non si può escludere che in Sicilia, Puglia e Calabria si possano sfiorare i 40 °C. Già venerdì- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - il caldo si ridimensionerà soprattutto al Centro e in Sardegna, mentre all'estremo Sud e in Sicilia l'ondata di calore, seppure con picchi meno estremi, potrebbe durare fino al weekend

Previsioni per martedìTemporali nella prima parte della giornata al Nordest e, localmente, in Emilia Romagna e Toscana. Nel pomeriggio rovesci e temporali in sviluppo su Alpi, Prealpi e in tutte le zone appenniniche, con sconfinamenti su bassa Valpadana, Friuli, zone interne del Centro e coste adriatiche, dall'Emilia Romagna alla Puglia. Più soleggiato nel settore centrale tirrenico e nelle Isole. Attenzione: tra sera e notte rischio di forti temporali in quasi tutto il Nord, specialmente sulla Pianura Padana centrale e sul settore di Nordest. Nella notte ancora qualche rovescio soprattutto sulle regioni di Nordest. Temperature in calo al Nord. Ventoso su Isole e Tirreno.