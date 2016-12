Meteo: oggi tanto sole su tutta l'Italia e temperature fino a 25 gradi

12:23 - Questa prima parte della settimana è caratterizzata da un clima molto mite per la presenza di una massa d’aria tiepida, ma anche a causa di locali ulteriori effetti di riscaldamento nei versanti sottovento alle catene montuose. Mercoledì con il passaggio sui Balcani di una debole perturbazione, assisteremo a un ridimensionamento delle temperature al Centronord, che torneranno più vicine alle medie stagionali. Al momento, la tendenza per le festività pasquali è ancora caratterizzata da un ampio margine di incertezza; non è quindi possibile scendere in dettaglio, ma con l’indebolimento dell’alta pressione si profila un periodo con tempo variabile e clima più fresco.

Previsioni per mercoledì

Mercoledì ancora condizioni di tempo stabile e soleggiato, con qualche nube in più sul basso Tirreno e sull’alto Adriatico. Rischio di isolate e deboli piogge sulla Calabria tirrenica e nelle zone appenniniche tra Abruzzo Molise e Lazio. Venti di Maestrale forti o molto forti intorno alle Isole e sul basso Tirreno, con raffiche anche superiori agli 80 km/h e localmente anche fino a 100 km/h su mare e Canale di Sardegna. Venti di Foehn al Nordovest, forti nelle vallate alpine e prealpine, ma con qualche raffica che si farà sentire fino in pianura. Temperature massime in diminuzione al Nord, in Sardegna e sul medio Adriatico, calo più sensibile nelle Alpi.

Tendenza per i prossimi giorni

Giovedì giornata ancora buona con qualche nuvola sparsa su Calabria, bassa Campania, Sicilia e Sardegna. Nel resto del Centrosud cielo sereno poco nuvoloso. Su Val Padana e Liguria avremo il transito di qualche nube ad alta quota, mentre le nuvole più consistenti rimarranno sulle zone confinali delle Alpi con rischio di precipitazioni in Val D’Aosta e Alto Adige, con quota neve in giornata al di sopra di 1300 metri. Soffierà ancora il Maestrale in Sardegna. Ventoso sulle Alpi con episodi di Foehn nelle pedemontane. Temperature invariate. Venerdì cielo più nuvoloso al Nord e in giornata ci sarà il rischio di precipitazioni sul settore alpino centrale, soprattutto sulle zone di confine. Tempo buono al Centro-sud con qualche nuvola in transito su Calabria e Isole maggiori. Sabato qualche nube in più sarà presente al Nord e il settore tirrenico centrale ma con il rischio di qualche isolata pioggia solo sulle Alpi orientali. Al momento, la tendenza per le festività pasquali è ancora caratterizzata da un ampio margine di incertezza; non è quindi possibile scendere in dettaglio, ma con l’indebolimento dell’alta pressione si profila un periodo con tempo variabile e clima più fresco. Per avere dettagli più precisi bisognerà seguire giorno per giorno i nostri aggiornamenti, che trovate con tutti i dettagli sul sito www.meteo.it