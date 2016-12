Meteo, oggi ancora instabile: migliora nel weekend

10:09 - La presenza di un'area di bassa pressione nel Mediterraneo mantiene condizioni di instabilità o addirittura di maltempo - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - in molte zone del nostro Paese. In particolare oggi al Nordest e al Centrosud continuerà il maltempo, con anche il rischio di temporali. Per il fine settimana, invece, si conferma la rimonta anticiclonica da ovest, che favorirà un graduale miglioramento, atteso anche al Sud nella giornata di domenica.

Assieme all’alta pressione giungerà una massa d’aria calda di matrice sub-tropicale, che si manifesterà tra domenica e mercoledì prossimo, quando il termometro, da nord a sud, si porterà su valori sensibilmente oltre la norma. In qualche caso non si escludono punte vicine ai 25 gradi.



Previsioni oggi



Al Nordovest, in Alto Adige e sulle coste dell’alto Tirreno tempo soleggiato. Altrove cielo da nuvoloso a coperto con precipitazioni in graduale attenuazione su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia orientale e Romagna, piogge nel pomeriggio in gran parte del Centrosud peninsulare e della Sicilia; più asciutto nell’ovest della Toscana e in Sardegna. I fenomeni saranno più intensi tra Puglia, Basilicata e intorno allo Stretto di Messina; rischio di locali temporali su Calabria, Messinese, Lazio e nord della Campania.



Temperature massime in calo su gran parte del Centrosud, in rialzo al Nordovest, complici anche i venti di Föhn. Previsti 12 gradi per Campobasso, Potenza, L’Aquila, 13 gradi per Rimini, Venezia, 14 gradi per Bologna, Treviso, Trieste, Udine, Bari, Brindisi, Catanzaro, Lecce, Sassari, 15 gradi per Ancona, Perugia, Crotone, Catania, 16 gradi per Brescia, Verona, Rieti, Viterbo, Reggio Calabria, Taranto, Alghero, 17 gradi per Aosta, Bolzano, Piacenza, Trento, Firenze, Pisa, Lamezia, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, 18 gradi per Cuneo, Grosseto, Pescara, Roma, Olbia, 19 gradi per Bergamo, Genova, Imperia, Torino, 20 gradi per Novara e 21 gradi per Milano. Venti da moderati a forti; Maestrale burrascoso su mare di Sardegna e Canali delle Isole con mari molto agitati e raffiche fino a 70-80 km/h.



Previsioni weekend



Sabato al Sud cielo nuvoloso con precipitazioni residue, al mattino più probabili su Irpinia, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia. Nel pomeriggio fenomeni localizzati su Calabria meridionale e Sicilia orientale, ma in esaurimento in serata. Nuvolosità variabile nella prima parte della giornata su medio Adriatico e basso Lazio, ma con tendenza ad ampi rasserenamenti. Cielo sereno altrove. Verso sera e nella notte tendenza al passaggio di modeste nubi medio-alte al Nord e sull'alta Toscana.



Venti: soffieranno da moderati a forti settentrionali in tutto il Centrosud. Temperature: in calo nei valori minimi, massime invece in rialzo nelle regioni di Nordest e in Sardegna, quasi stazionarie altrove. Clima particolarmente mite al Nord, Toscana e Sardegna con picchi di 18-20 gradi.



Domenica continuerà l'influsso dell’Anticiclone della Azzorre, che ci accompagnerà poi anche nella prima parte della prossima settimana. In giornata il tempo sarà in generale bello e soleggiato, salvo il passaggio di qualche velatura al Nord e qualche banco nuvoloso più consistente ed esteso sulle zone alpine di confine. Qualche modesto annuvolamento in forma residua potrà essere osservato su Basilicata, Calabria e Sicilia orientale. Temperature quasi ovunque in generale lieve aumento con valori al di sopra della norma; venti per lo più deboli, moderati da nord-ovest in Puglia e Canale di Sicilia.



Tendenza prossima settimana



All'inizio della settimana si conferma una fase di tempo stabile e via via sempre più caldo, con un assaggio di clima tardo primaverile. Le temperature saranno in sensibile aumento per effetto di una massa d'aria sub-tropicale in risalita verso il Mediterraneo centro-occidentale; le temperature si porteranno diffusamente sopra i 20 gradi e potremmo raggiungere picchi massimi di 24-25 gradi, valori tipici della tarda primavera. Le perturbazioni atlantiche si limiteranno a sfiorare le Alpi, portando delle piogge a tratti tra lunedì e martedì, solo nelle zone più settentrionali di confine