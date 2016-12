Meteo, nuvolosità diffusa in attesa del ciclone mediterraneo

L'alta pressione occupa gran parte del Nord Atlantico ai confini del nostro continente, bloccando così il flusso delle miti e umide correnti atlantiche e lasciando al contrario libero il campo all'arrivo di più freschi venti orientali che attraverseranno anche la nostra Penisola: ci attende quindi un'altra giornata piuttosto nuvolosa con poche piogge e con temperature in molte zone al di sotto delle medie stagionali. Questa situazione evolverà molto lentamente proprio a causa della sua natura “bloccante” nei riguardi della circolazione atmosferica. Infatti, con buona probabilità solo a partire da domenica l'alta pressione tenderà a spostarsi verso sud-est riaprendo la porta alle correnti occidentali che, in particolare sull'Italia, avranno come effetto un sensibile rialzo delle temperature. Nel frattempo, durante la seconda parte della settimana faremo i conti con un'intensa perturbazione accompagnata da un vortice di bassa pressione in formazione già mercoledì nei pressi delle Baleari: vortice depressionario che sarà causa di piogge diffuse e temporali di forte intensità, particolarmente insidiosi sulle Isole e la Calabria dove è concreto il rischio di veri e propri nubifragi.