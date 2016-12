Meteo, nuvole al Sud: bello al Nord

11:03 - "Per tutto il fine settimana al Sud dovremo ancora fare i conti con le nuvole e le piogge portate dal vortice di bassa pressione che insiste sui nostri mari meridionali; il maltempo sarà più intenso nella giornata di domenica, con piogge anche violente in Sicilia e Calabria, a causa di un nucleo di aria instabile che, proveniente dal Nord Africa- spiega il meteorologo Andrea Giuliacci - darà nuovo vigore alla circolazione depressionaria".

"Al Centronord invece il tempo durante il fine settimana rimarrà in prevalenza bello, anche se domani non mancheranno un po’ di nuvole al Nordovest lambito da una perturbazione atlantica. Nuvole e piogge insisteranno sulle regioni meridionali anche nella giornata di lunedì, poi nella parte centrale della prossima settimana sulla nostra Penisola si stabilirà l’alta pressione che terrà lontane le piogge e garantirà prevalenza di tempo bello in molte zone del Paese".



PREVISIONE PER OGGI (SABATO)



Oggi cielo nuvoloso o molto nuvoloso su Abruzzo, Molise, Sud e Isole, in prevalenza bello altrove. Temporanei annuvolamenti al Nord, più persistenti al Nordovest. Qualche rovescio o temporale su Appennino meridionale, Puglia, Calabria ionica, Sicilia e Sardegna meridionale. La zona più a rischio di piogge e temporali forti oggi sarà la Sicilia, soprattutto nella parte centro-settentrionale. Temperature massime stazionarie o in lieve calo, in generale comprese tra 20 e 26 gradi. Venti moderati al Sud e Isole, in generale deboli altrove.



PREVISIONE PER DOMANI (DOMENICA)



Domenica nuvoloso al Nordovest, sul medio Adriatico e al Sud, in prevalenza bello altrove. Deboli piogge in mattinata sulle Alpi occidentali, in estensione nel corso della giornata a gran parte del Piemonte; qualche pioggia isolata anche su entroterra ligure e alta Lombardia. Maltempo in Sicilia e sulla Calabria ionica con rovesci e temporali a tratti anche forti, specialemente sulla Sicilia. In serata fenomeni forti in estensione anche su Basilicata e Puglia meridionale. Qualche pioggia possibile in giornata anche sul Molise. Venti deboli al Centronord, moderati sulla Sicilia e sui mari meridionali, con qualche rinforzo sullo Ionio. Temperature con poche variazioni.



LA TENDENZA PER LA PROSSIMA SETTIMANA



Lunedì ancora tempo perturbato, soprattutto nella prima parte della giornata, sul Sud peninsulare con rovesci o temporali localmente forti specialmente tra Calabria settentrionale, Basilicata e Puglia. Piogge più marginali sul resto del basso Tirreno e sul medio Adriatico. Schiarite su Venezie, medio Tirreno e parte della Sardegna, maggiore nuvolosità nel resto delle regioni settentrionali con qualche pioggia isolata, soprattutto in mattinata, sul Nordovest. In serata migliora al Sud con ultime piogge isolate solo in Puglia. Venti anche forti tra basso Adriatico e alto Ionio. Temperature massime in rialzo sullo Ionio e in Sicilia, stabili o in lieve calo altrove. Nei giorni successivi si rigonfierà un cuneo anticiclonico nordafricano che dovrebbe garantire giornate con tempo più stabile e nubi che tenderanno a scomparire al Sud: clima mite per il periodo, con temperature in aumento soprattutto al Centrosud. Una maggiore nuvolosità potrà interessare il Nord, soprattutto il Nordovest, e la Toscana, ma con scarsi fenomeni: avremo, al più, qualche pioviggine su Prealpi e Nordovest.



NOTIZIE DAL MONDO. IL SUPER-TIFONE PHANFONE HA ORMAI RAGGIUNTO IL GIAPPONE: ALLA FINE DI DOMANI LAMBIRA’ LA CITTA’ DI TOKYO



Il super tifone Phanfone, ossia un tifone d’intensità paragonabile agli uragani di intensità 4 o 5, attualmente avanza con venti che soffiano a circa 230 km/h e raffiche oltre i 280 km/h. Ha raggiunto le isole più meridionali del Giappone. Domani toccherà le coste occidentali delle isole di Shikoku e Honshu. Anche se il suo nucleo resterà con ogni probabilità in mare, Phanfone potrebbe lambire alla fine della giornata di domani (mattinata di lunedì ora locale) la città di Tokyo, con venti a oltre 100 km/h e piogge torrenziali. In seguito, il super tifone si allontanerà velocemente verso l’Oceano aperto. Nel Pacifico occidentale, Phanpone è il quinto super-tifone del 2014: per il momento, i cicloni tropicali hanno causato la morte di 429 persone e danni per oltre 8 miliardi di dollari. In particolare, il dato relativo ai danni economici potrebbe aumentare in maniera rilevante dopo il passaggio di Phanpone sul Giappone