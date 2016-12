Meteo: nuvole al Nord, migliora al Sud

Le previsioni per oggi (sabato)Ancora molte nubi al Nord e piogge sparse per lo più deboli o moderate, mentre al Centrosud e sulle Isole netto miglioramento, con isolati rovesci o temporali solo su Puglia e Calabria. Nel dettaglio al Nordovest cielo molto nuvoloso o coperto con piogge residue su Valle d'Aosta, alto Piemonte e alta Lombardia; nel pomeriggio ancora locali piogge sulle Alpi centrali e qualche pioggia di nuovo in arrivo anche su quelle occidentali e in Liguria a iniziare da Ovest; tra sera e notte nuovo peggioramento con piogge anche moderate e rovesci in transito da Ovest verso Est, che progressivamente coinvolgeranno tutto il settore; possibili temporali in Liguria.



Al Nordest ci sarà qualche apertura su Emilia orientale e Romagna, ancora molte nubi altrove con rovesci sulla Venezia Giulia e piogge più deboli e locali su Friuli, alto Veneto e Prealpi; nel pomeriggio ancora qualche locale precipitazione sulle Alpi, ma in esaurimento, un po' più insistente in serata solo in Carnia; nella notte nuove piogge in arrivo sull'Emilia occidentale. Al Centro nubi irregolari su Toscana, Umbria, zone interne del Lazio, più consistenti e insistenti sull'alta Toscana dove non si escludono piogge; più soleggiato nel resto del settore. Al Sud nuvolosità variabile in attenuazione con qualche residuo rovescio solo nel Cosentino e sulla Puglia meridionale, nel pomeriggio anche nel Crotonese. Sulle Isole Maggiori cielo sereno o poco nuvoloso; dalla sera in Sardegna nuvole innocue in arrivo da Ovest.



Temperature massime quasi stazionarie o in lieve rialzo con valori dai 15 ai 20 gradi al Nord, 18-23 al Centro, 22-25 al Sud. Venti in attenuazione, moderati da Sudest in Sardegna, dove i mari saranno in prevalenza mossi; mari mossi o localmente molto mossi anche lo Ionio e il canale d'Otranto.