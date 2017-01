20 gennaio 2017 10:37 Meteo, nuovo peggioramento nel fine settimana Situazione drammatica in Abruzzo. Da venerdì maltempo in progressiva attenuazione sul Centro Italia

Venerdì finalmente tempo in miglioramento anche sul medio Adriatico grazie all’attenuazione della circolazione depressionaria che negli ultimi giorni ha richiamato sulla nostra penisola fredde correnti orientali e portato abbondanti nevicate su Marche e Abruzzo. Nel fine settimana peggioramento del tempo in Calabria e Isole maggiori, con piogge a tratti anche intense, per l’avvicinarsi dal nord Africa di un nuovo vortice di bassa pressione che nella giornata di domenica potrebbe portare anche qualche nevicata fino a quote molto basse nel basso Piemonte e piogge sulla Liguria di ponente. Lunedì questa perturbazione porterà piogge sparse in Emilia Romagna e Centrosud, con forti temporali o rovesci attesi tra Sicilia orientale e Calabria. Le temperature sono previste in leggera crescita, nei prossimi giorni si porteranno su valori vicini alle medie stagionali; il rialzo sarà più evidente al Centrosud e in particolare sul versante tirrenico dove si avvertiranno maggiormente i forti venti di Scirocco che si attiveranno tra il Mar Tirreno e le Isole maggiori.



Previsioni meteo per venerdì. Al Nord, su regioni tirreniche, Umbria e Sicilia giornata con tempo in prevalenza soleggiato, anche se non mancheranno innocui annuvolamenti più significativi in Romagna. Molte nubi in Sardegna e regioni del medio-basso versante adriatico, con locali piogge intermittenti in Molise, Puglia e Sardegna orientale; in Molise quota neve intorno ai 500 metri. Pericolo valanghe alto nei settori appenninici di Marche, Abruzzo, Molise e Lazio. Temperature massime in aumento su regioni tirreniche e Isole. Ventoso su Liguria e area tirrenica. La nostra previsione per venerdì ha un Indice di Affidabilità medio-alto in tutta Italia (IdA tra 85 e 90).