11 gennaio 2017 14:46 Meteo, nuovo affondo di aria gelida nel weekend Nelle prossime 48 ore le temperature aumenteranno fino a 10 gradi sul medio Adriatico, ma già nel weekend è previsto un nuovo calo

La circolazione depressionaria sull'Europa orientale mercoledì indirizzerà gli ultimi afflussi di aria gelida sulla nostra Penisola: in queste ore, quindi, il freddo risulta ancora intenso con temperature che in questo inizio di giornata rimangono al di sotto dello zero in molte zone del Paese e valori massimi sempre in generale di qualche grado inferiori alle medie stagionali. La giornata sarà anche caratterizzata da poche residue nevicate fino a quote molto basse sul versante adriatico e ultime piogge tra bassa Calabria e Sicilia orientale.

Fra giovedì e venerdì è la gelida massa d’aria artica verrà rimpiazzata da umide e relativamente più tiepide correnti atlantiche: le temperature quindi risaliranno temporaneamente in gran parte d’Italia con un aumento in 48 ore anche di 10 gradi sul medio Adriatico. Vedremo fasi di pioggia mentre la neve rimarrà in generale confinata alle zone montuose. La tregua dal gelo comunque sarà di breve durata perché nel fine settimana il Paese sarà nuovamente investito da correnti molto fredde di origine artica con un conseguente nuovo calo delle temperature e altre nevicate (specie domenica) fino a quote molto basse.

Previsioni per mercoledì - Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Nordest e regioni centrali tirreniche. Nuvole sul resto d’Italia perlopiù in temporanea attenuazione nella seconda parte della giornata. Ultime locali nevicate fino a quote basse possibili lungo le coste tra Abruzzo, Molise, Gargano e barese; piogge inizialmente sparse tra sud della Calabria e Sicilia orientale con neve sulle zone interne al di sopra di 800-1000 metri in attenuazione già nel pomeriggio.



Nella seconda parte della giornata, specie verso sera, nuvole di nuovo in aumento sul settore ligure e sulle Alpi con qualche pioggia nel levante ligure e deboli nevicate nelle zone di confine della Valle d’Aosta e tra alta Valtellina e Alto Adige. Temperature con poche variazioni: ancora freddo intenso anche nelle ore centrali del giorno, con massime di poco al di sopra degli zero gradi (in alcune zone, specie nell'interno del Centro, rimarranno addirittura al di sotto degli zero gradi). Venti settentrionali ancora moderati sull'Adriatico e al Centro-Sud in graduale attenuazione nel corso della giornata.