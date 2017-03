Meteo. Nuova prolungata fase siccitosa

Previsioni meteo per lunedì. Nuvolosità irregolare su Calabria e Isole maggiori, con qualche pioggia isolata e intermittente in Sicilia. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto d'Italia. Temperature stazionarie o al più in leggera diminuzione in Val Padana e nelle regioni adriatiche. Venti moderati di Scirocco nel Canale di Sicilia, moderati orientali su Sardegna e settore tirrenico, moderati da nord in Liguria.