Meteo. Nuova prolungata fase siccitosa

Previsioni meteo per lunedì. Nuvolosità irregolare su Calabria e Isole maggiori, con qualche pioggia isolata e intermittente in Sicilia. Tempo in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia. Da segnalare però qualche velatura, specie nella prima parte del giorno, su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata ma anche qualche innocuo annuvolamento nelle regioni settentrionali. Temperature stazionarie o al più in leggera diminuzione in Val Padana e nelle regioni adriatiche. Venti moderati di Scirocco nel Canale di Sicilia, moderati orientali su Sardegna e settore tirrenico, moderati da nord in Liguria.