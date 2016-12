Meteo, nuova perturbazione con temporali

"Le attuali proiezioni più a lungo termine mostrano un margine di incertezza troppo ampio per consentire una previsione sufficientemente attendibile, quindi con un buon valore dell'Indice di Affidabilità”.



PREVISIONI PER OGGI - Al mattino piogge e rovesci localmente intensi interesseranno il Nordest, l'alta Lombardia, l'estremo levante ligure e l'alta Toscana; nelle altre zone la situazione sarà più tranquilla con nubi alternate ad ampie schiarite, miglio anche al Nordovest. Nel pomeriggio le piogge e i temporali si concentreranno fra l'alto Adriatico, l'Emilia orientale, la Romagna, la Toscana con parziale interessamento di Umbria, alte Marche e alto Lazio. In serata possibili piogge anche nella capitale, mentre migliora nel Nordest e in Toscana. Temperature massime in lieve risalita al Nordovest e al Sud grazie al rinforzo dei venti meridionali.



PREVISIONI PER LUNEDÌ - Tempo stabile in gran parte del territorio, anche se non mancheranno nubi più o meno estese, ma accompagnate da pochi fenomeni. Si tratterà di poche e locali pioviggini sul settore del medio Tirreno e di qualche pioggia nel pomeriggio sui monti della Valle d'Aosta. Tra sera e notte locali piogge su Liguria, Alpi occidentali e in lenta estensione verso l'Emilia Romagna. Qualche nebbia tenderà a formarsi nel primo mattino in Valpadana tra est Lombardia e Veneto. Temperature massime stazionarie o in lieve crescita.



TENDENZA METEO PER LA SETTIMANA - Per la giornata di martedì si prospetta un nuovo peggioramento a causa del passaggio rapido di una perturbazione atlantica i cui effetti dovrebbero limitarsi a interessare prevalentemente il Centronord. In particolare al Sud e nelle Isole nuvolosità variabile, ma in generale senza precipitazioni di rilievo. Al Nord e al Centro cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, al mattino prime deboli precipitazioni tra Appennino settentrionale, il nord della Toscana, delle Marche e la Romagna e soprattutto nella seconda parte della giornata tendenza ad estensione delle precipitazioni a gran parte delle regioni centrali, Emilia, Lombardia e Nordest.



Temperature in lieve aumento al Centrosud e nelle Isole, dove il clima sarà particolarmente mite, in particolare al Sud e nelle Isole clima quasi estivo (in Calabria, Sardegna e Sicilia si potrebbero sfiorare i 30 gradi).



Mercoledì tendenza al rapido miglioramento al Nord con residue precipitazioni sul Friuli Venezia Giulia, condizioni di instabilità su Toscana Umbria e medio Adriatico. Situazione tranquilla al Sud e nelle Isole. Temperature massime in aumento soprattutto al Nordovest, sopra la norma, con valori fin verso i 23-24°C. Giornata ventosa con correnti nord occidentali in intensificazione su tutto il Centrosud.