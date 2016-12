Meteo, nuova perturbazione al Nord ma al Sud "ottobrata" in vista

Previsioni per domenica. Nuvolosità su quasi tutta l’Italia, più compatta al Centro-nord, con piogge deboli e intermittenti su Nordovest e Toscana, rovesci anche temporaleschi tra Campania, alta Calabria, Basilicata e Salento. Parziali schiarite in Sardegna e Sicilia occidentale, a fine giornata si attenua la nuvolosità anche all'estremo Sud. In serata ancora qualche pioggia tra Levante ligure, Toscana, Emilia e Prealpi lombarde. Temperature in calo al Nord ed estremo Sud, in lieve rialzo su regioni centrali e Sardegna. Venti di Scirocco sui mari di Ponente e nel canale di Sicilia.