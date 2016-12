Meteo, nuova ondata di calore nel weekend: salgono temperatura e umidità

Gran parte d’Italia rimane ancora esposta agli effetti delle correnti nord-atlantiche che favoriscono lo sviluppo di temporali non solo sui monti ma anche in molte zone di pianura del Nord e nelle aree interne della penisola . Questa situazione trae origine dal temporaneo spostamento verso ovest dell’alta pressione la quale riesce al massimo a lambire le nostre regioni più occidentali. Da venerdì , invece, lo scenario tenderà a mutare in maniera netta: infatti, si conferma la rimonta del promontorio anticiclonico nord-africano verso l’Europa meridionale e orientale dove, oltre ad una situazione di tempo molto più stabile, dovremo fare i conti con il graduale innesco di una nuova ondata di calore che, entro il fine settimana , porterà i termometri a toccare punte fino a 34-38 gradi con un sensibile incremento dei tassi di umidità. Tuttavia- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - già da domenica l’instabilità ricomincerà a farsi evidente sull’area alpina e l’alta pianura padana dove il rischio di temporali tornerà elevato e tenderà a interessare anche il settore dell’alto Adriatico nei primi giorni della prossima settimana, proprio quando il caldo toccherà il suo apice al Centrosud.

Previsioni per giovedìGiovedì l’atmosfera rimarrà ancora molto instabile. Già al mattino rovesci e temporali al Nordest, nel pomeriggio il rischio di rovesci o temporali si accentua in tutte le zone montuose della Penisola e a carattere isolato su settore centrale della Val Padana, nelle zone interne del Centro con occasionali sconfinamenti fino in costa su Liguria, coste dell’alto Adriatico e del Golfo di Taranto. Questa instabilità tenderà ad esaurirsi nella seconda parte della serata odierna. Temperature in lieve calo al Nordest e nelle aree interessate dai temporali. Clima estivo con valori prossimi alla norma. Venti moderati di Maestrale attorno alla Sardegna e nel Canale di Sicilia.