5 agosto 2015 Meteo, nuova ondata di caldo africano: picchi di 38°C al Centronord Lʼalta pressione sub-tropicale porterà tempo stabile e molta afa. Giovedì e venerdì giornate roventi, calo termico nel weekend

Nei prossimi giorni protagonista assoluto del tempo in Italia sarà l'Anticiclone Nord-Africano, che occuperà stabilmente la nostra Penisola. Fino a venerdì quindi le giornate saranno caratterizzate da tanto sole, pochi temporali pomeridiani confinati sui rilievi e caldo intenso, con temperature quasi dappertutto al di sopra dei 30 gradi. "Le punte di caldo più intenso - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - saranno distribuite in maniera più o meno uniforme in tutto il territorio e, soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì, potranno facilmente superare i 35 gradi raggiungendo locali picchi vicini a 40 gradi, in particolare nella Valpadana Centrale, nelle pianure e valli interne dei versanti tirrenici e nelle zone interne della Sardegna". Nel fine settimana si attenua il caldo al Centronord grazie a una perturbazione che, approfittando del parziale indebolimento dell'alta pressione, riuscirà a raggiungere la nostra Penisola portando, in particolare tra il pomeriggio di sabato e la giornata di domenica, temporali sparsi sulle regioni settentrionali (i modelli, attualmente, sembrano confermare un maggior coinvolgimento del Nordovest); al Centrosud, sempre nel fine settimana, non mancheranno temporali sparsi anche al Centrosud e in Sicilia, soprattutto nelle zone interne.

Previsioni mercoledìMercoledì al mattino cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche nuvola in più sui rilievi, con la possibilità di isolati e brevi temporali in Calabria e nel sud-est della Sicilia; sempre decisamente soleggiato nel resto del Paese. Temperature massime in generale lieve aumento, con picchi fino a 37-38 gradi in Sardegna e nelle zone interne del Centro. Venti di debole intensità. La nostra previsione di mercoledì ha un'affidabilità decisamente alta con valori dell'Indice (IdA) fra 95 e 99 in tutto il territorio.