21 gennaio 2016 Meteo, nuova irruzione artica: freddo intenso e nevicate al Centro-Sud LʼItalia è stretta nella morsa del gelo: la giornata di venerdì sarà la più rigida della settimana a causa di una nuova irruzione di aria dai Balcani

Giovedì avremo una giornata nel complesso tranquilla, anche se piuttosto nuvolosa al Centrosud e ancora caratterizzata da temperature rigide di primo mattino, specialmente al Nord. Venerdì un nuovo nucleo di aria fredda di origine artica, valicati i Balcani, farà irruzione sulla nostra Penisola: le correnti di origine artica continentale, fredde ma asciutte, porteranno poche piogge e nevicate sui rilievi: fenomeni, questi, confinati più che altro all'estremo Sud. Il freddo si avvertirà soprattutto lungo le regioni adriatiche, in particolare quelle del Centrosud, dove il raffreddamento sarà accentuato dal vento.



Nel fine settimana invece inizierà una fase relativamente più mite: l'alta pressione infatti tornerà ad allungarsi timidamente verso la nostra Penisola, regalandoci così un sabato e una domenica dal tempo discreto, tra sole e nuvole, con pochissime piogge all'estremo Sud e con temperature in generale rialzo, più sensibile al Centronord: al Sud, invece, proseguiranno le infiltrazioni di aria più fredda. Nella prima parte della prossima settimana temperature in ulteriore rialzo anche al Sud.

Previsioni di giovedìGiovedì cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle regioni settentrionali, ma con nubi in Romagna. In generale nuvoloso o molto nuvoloso sul resto d'Italia: qualche debole pioggia nel corso del giorno su Campania, Calabria e Sardegna occidentale. In serata anche su Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale. Temperature quasi dappertutto in leggero rialzo sulle regioni centrali tirreniche e all'estremo Sud, ma con massime comunque ancora al di sotto della norma in gran parte d'Italia. Venti deboli.