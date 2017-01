25 gennaio 2017 12:08 Meteo: nuova fase di maltempo in arrivo nel weekend Tra mercoledì e giovedì graduale miglioramento in attesa di unʼaltra perturbazione che interesserà Nord-Ovest, regioni tirreniche e Isole

Nelle prossime ore insiste dell’instabilità all'estremo Sud e Isole, mentre domani il tempo migliorerà ovunque grazie all'indebolimento della circolazione depressionaria che negli ultimi giorni ha portato piogge intense soprattutto in Calabria e Sicilia; tempo discreto quindi anche nelle regioni centrali e in particolare nelle zone terremotate, ma con pericolo valanghe ancora di grado 3 marcato sul settore appenninico abruzzese. Da venerdì l’avvicinarsi di una perturbazione darà luogo ad un peggioramento in Piemonte e Liguria, che sabato si estenderà probabilmente a tutto il Nordovest, ai versanti tirrenici e alle Isole. Nel fine settimana quindi le precipitazioni torneranno sulle regioni nordoccidentali dopo una lunga assenza, con nevicate a bassa quota in Piemonte e nell'entroterra Ligure.

Previsioni meteo per mercoledì. Piogge e rovesci in Calabria, con quota neve intorno a 900/1000 metri. Qualche pioggia isolata anche in Sicilia e Sardegna. Nuvolosità sparsa nel resto del Sud, sul medio Adriatico e sul Ponente Ligure; sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature massime in calo al Nord e al Centro, lievi cali sullo Ionio. Venti in prevalenza settentrionali da deboli a moderati: in particolare moderati fino a di Tramontana in Liguria di Bora sull'alto Adriatico.