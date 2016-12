Meteo, nucleo di aria fredda sull'Italia Weekend soleggiato con clima mite

Nella giornata di venerdì il passaggio di un nucleo di aria fredda e instabile darà origine a un temporaneo aumento dell'instabilità atmosferica al Nord , specialmente verso sera e sulle regioni nordorientali. Questo nucleo di aria fredda nella prossima notte attraverserà il Centro, accompagnato da precipitazioni occasionali e, domani mattina si troverà sulla Puglia. Da qui si allontanerà già nel pomeriggio. Nella seconda parte di sabato, dunque, avremo una prevalenza di tempo buono . Questo tempo buono che ci accompagnerà anche nella giornata di domenica , quando è previsto oltretutto un temporaneo ma sensibile rialzo delle temperature. I valori in alcuni casi risulteranno tipici del periodo primaverile. Si tratta di una fase di clima mite soltanto temporanea : tra la fine di lunedì e la giornata di martedì, infatti, l'Italia verrà lambita da una perturbazione nordatlantica con effetti concentrati tra il settore alpino, le regioni di Nordest e quelle adriatiche. L'aria fredda che l'accompagna determinerà un calo di temperature che si manifesterà soprattutto a partire da martedì, con un clima che ritornerà più consono per la stagione.

Previsioni per venerdìQualche annuvolamento su Levante ligure, Toscana settentrionale, Nordest, Lazio, basso Tirreno. Nel corso della giornata alcuni rovesci isolati sulle regioni di Nordest: nevosi sopra 800-1000 metri. Occasionali precipitazioni anche sull'Appennino settentrionale. In serata aumenta la probabilità di rovesci sulla Pianura Padana centro-orientale: non si esclude anche qualche temporale. Tra sera e notte rovesci isolati interesseranno anche Toscana, Umbria, Marche e zone interne del Lazio. Temperature senza grandi variazioni. Venti intensi di Maestrale nel mare di Sardegna e, dalla sera, rinforzi di Foehn nelle valli alpine.