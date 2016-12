Meteo, nubi e qualche pioggia al Nord Al Centrosud tempo bello e soleggiato

10:33 - Almeno fino a domenica l'alta pressione garantirà tempo soleggiato in gran parte del Centrosud mentre al Nord, ancora ai margini dell'alta pressione, le giornate saranno in generale nuvolose con piogge intermittenti soprattutto al Nordovest. Nei prossimi giorni temperature ovunque al di sopra della norma, con un po' di caldo fuori stagione in particolare in Sardegna dove si toccheranno anche punte di 31-32 gradi.

Le previsioni per mercoledì - Cielo nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte del Nord, con piogge sparse anche a carattere di pioviggine più probabili su centro-est della Liguria, alto Piemonte, nord della Lombardia, estremo Nordest, Prealpi venete e Appennino emiliano; in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove, con appena qualche nuvola in più solo in Toscana.



Termometri fino a 30 gradi in Sardegna - Temperature massime quasi ovunque in leggero aumento. Caldo fuori stagione al Centrosud, specialmente in Sardegna dove si registreranno valori tipicamente estivi. A Sassari sono previsti per oggi 30 gradi, ad Alghero 29 gradi, ad Olbia 28 gradi e a Cagliari 27 gradi. 27 gradi sono previsti anche per Palermo, 26 gradi per Roma, Perugia, Trapani, Catania, Grosseto, 25 gradi per Messina, Reggio Calabria, Lamezia, Napoli, Viterbo, Rieti, Pescara, Ancona, Rimini, Firenze, 24 gradi per Taranto, Pisa, L’Aquila, Bologna, 23 gradi per Lecce, Crotone, Bari, 22 gradi per Catanzaro, Brindisi, Potenza, Campobasso, Verona, Venezia, Udine, Trieste, Treviso, 21 gradi per Genova, Trento, 20 gradi per Bolzano, Imperia, 19 gradi per Piacenza, Milano, Bergamo, Brescia, 18 gradi per Torino, Novara, 17 gradi Aosta e 16 gradi per Cuneo. Venti moderati di Scirocco su Mar Ligure, Tirreno, Canale di Sicilia e Canale di Sardegna e alto Adriatico.



Le previsioni per giovedì - Giovedì altra giornata con l'Italia divisa in due dal tempo. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Centrosud e Isole, mentre al Nord il cielo rimarrà molto nuvoloso, con piogge sparse per lo più deboli, che nel corso del giorno bagneranno Piemonte orientale, centro-est della Liguria, Lombardia, Emilia occidentale, Friuli e aree prealpine del Nordest; localmente i fenomeni potranno essere più abbondanti su Liguria e nelle aree montuose della Lombardia. Temperature in ulteriore lieve crescita. Ancora venti di Scirocco, localmente anche forti su Mar Ligure, Tirreno, Canale di Sicilia e Canale di Sardegna.



La tendenza per il resto della settimana - Anche nell'ultima parte della settimana la presenza dell’anticiclone nordafricano garantirà giornate con tempo stabile al Centrosud e sulle Isole: il clima sarà caldo per il periodo, con temperature in aumento, grazie anche a sostenuti venti di Scirocco, che si avvertiranno soprattutto su Sardegna, Mar Ligure e Tirreno centrale; in particolare, in Sardegna, continueremo a toccare punte anche oltre i 30 gradi. Una maggiore nuvolosità continuerà a interessare il Nord, soprattutto il Nordovest, e parte della Toscana, ma con pochi fenomeni per lo più concentrati su Liguria centrale, Piemonte orientale, nord e ovest della Lombardia: si tratterà per lo più di piogge o pioviggini intermittenti. Fenomeni localmente e temporaneamente moderati potranno interessare il Genovese, l’Ossola, la fascia prealpina e pedemontana lombarda. Con l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica, i fenomeni al Nordovest potrebbero intensificarsi all’inizio della prossima settimana; infatti lunedì Liguria, Piemonte e Lombardia occidentale potranno essere interessate da fenomeni più intensi, a carattere di rovesci e temporali.