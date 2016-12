Meteo: nubi al Nord, bello e caldo al Sud

L'alta pressione lascerà parzialmente fuori il Nord Italia con un po' di instabilità solo sulle Alpi. Al Centrosud assisteremo ad una precoce ondata di caldo estivo: per la prima volta in questo 2015 si toccheranno e supereranno i 30 gradi ma con punte massime anche oltre i 35 gradi sulle Isole maggiori e al Sud, soprattutto nelle zone interne. L'apice si toccherà tra martedì e mercoledì: poi, tra giovedì e venerdì, avremo una graduale attenuazione dapprima in Sardegna, poi- soprattutto giovedì- nel resto del Centrosud.



PREVISIONI PER OGGI (DOMENICA)



Domenica di sole diffuso nelle isole maggiori, bel tempo anche all'estremo Sud con un cielo poco nuvoloso o a tratti velato. Sulle regioni del Centro e in Puglia cielo parzialmente nuvoloso per il passaggio di una nuvolosità alta ed innocua che nel corso del pomeriggio tenderà a diradarsi. Al Nord cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con brevi episodi di pioggia attesi in montagna principalmente sulle Alpi occidentali; non escluse sporadiche pioviggini anche in pianura tra Lombardia e Triveneto. Temperature in aumento al Centrosud con valori pomeridiani vicini ai 25 gradi ma con punte di 26-27 in Sardegna e Sicilia. Temperature in calo al Nord. Venti deboli meridionali.



PREVISIONI PER DOMANI (LUNEDI')



Lunedì tempo prevalentemente soleggiato al Centrosud, in particolare sulle isole e nelle regioni meridionali. Al Nord cielo nuvoloso, specie su aree alpine, prealpine e sull'alta Val Padana, ma con scarse piogge sulle aree montuose, più probabili nella prima parte della giornata. Temperature in lieve rialzo al Nord, in ulteriore aumento al Centrosud, dove tenderanno a portarsi su valori nettamente superiori alla norma: punte fino a 26-28 gradi sulle regioni peninsulari, fino a 30-31 in Sicilia, 32-33 sulla Sardegna occidentale. Venti moderati da sud est in Sardegna e sui bacini di ponente.



LA TENDENZA PER IL RESTO DELLA SETTIMANA



Martedì al Centrosud cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, salvo qualche nube innocua di passaggio tra Toscana, Umbria e Marche. Al Nord cielo irregolarmente nuvoloso: non mancheranno tuttavia alcune schiarite più ampie in Emilia Romagna. Dal tardo pomeriggio tendenza a locali rovesci o temporali sulla Valle d'Aosta, in estensione tra sera e notte ad alto Piemonte e alta Lombardia: entro la prima parte di mercoledì si trasferiranno al settore alpino e prealpino orientale. Caldo in intensificazione e decisamente fuori stagione in tutto il Centrosud, dove il termometro supererà abbondantemente i 30 gradi. In alcune zone si potranno anche localmente superare i 35 gradi: in particolare, nelle zone interne del Sud Italia, in Sicilia e in Sardegna (ad esempio, in città come Palermo, Trapani, Catania, Cagliari non si esclude di poter arrivare a 36-37 gradi). Il caldo risulterà a tratti anche afoso a causa dei venti di Scirocco, che soffieranno moderati soprattutto sul mar Tirreno, nel Canale di Sicilia e sul mare Adriatico. Anche al Nord farà caldo, soprattutto in Emilia Romagna (dove potremo toccare i 30 gradi): la zona meno calda sarà il Piemonte, dove non si prevede di superare i 23-24 gradi.



Questa ondata di caldo proseguirà anche nella giornata di mercoledì: solo la Sardegna vedrà una prima, lieve diminuzione delle temperature. Soprattutto al Sud, mercoledì si potranno ancora superare localmente i 35 gradi. Questa breve ondata di calore si attenuerà a partire da giovedì, quando il caldo intenso si concentrerà all'estremo Sud (Calabria e Sicilia). Per quanto riguarda il tempo, salvo questa fase instabile tra la fine di martedì e la giornata di mercoledì nella parte più settentrionale del Nord Italia, fino a venerdì prevarranno condizioni di stabilità atmosferica.