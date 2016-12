Meteo, novembre anomalo: ancora tempo stabile e caldo estivo

Le temperature diurne saranno anomale per il periodo, con valori fino a 10 gradi oltre la norma al Nord, a causa della massa d'aria molto mite che accompagna l'anticiclone. Su Alpi e Appennini l'anomalia termica sarà ancora più evidente. Lo zero termico anche nei prossimi giorni si posizionerà dai 3700 metri sulle Alpi orientali ai 4500 metri su quelle occidentali, con conseguente grave sofferenza per i ghiacciai e le nevi perenni.



Le previsioni per lunedì - Lunedì probabile intensificazione delle nebbie notturne e mattutine in Valpadana e zone interne del Centro, specie a cavallo del Po tra Emilia e Veneto dove sollevandosi potranno dar vita a strati di nubi basse insistenti anche di pomeriggio. Nuvolosità in aumento con un cielo a tratti coperto su Liguria centro-orientale, nord della Toscana e Sardegna nord-occidentale. Bel tempo soleggiato altrove con solo qualche velatura in transito nel Nordest e innocui annuvolamenti sulla Calabria tirrenica. Temperature massime in calo lieve in Liguria e alta Toscana, pianura veneta; praticamente invariate o in lieve aumento altrove con punte massime di 23-24 gradi. Venti di Libeccio sul Mar Ligure, debole Maestrale al Centrosud.



La tendenza per il resto della settimana - Questa fase di tempo stabile ci accompagnerà per tutta la prossima settimana, con temperature sopra le medie stagionali nelle zone soleggiate. Il mese di novembre, il più piovoso e con le prime gelate, si sta configurando come fortemente anomalo. Questa alta pressione dinamica è carica di aria tropicale e potrebbe persistere sulla nostra area anche fino al 20 del mese.



Nei prossimi giorni aumenterà gradualmente anche l'umidità nei bassi strati con conseguenti nebbie e nubi basse che saranno più diffuse soprattutto tra Liguria, Toscana, Sardegna e zone costiere della Penisola. Le temperature massime resteranno sopra le medie e verranno modulate dalla presenza di nubi basse e nebbie.