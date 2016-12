10 novembre 2015 Meteo, non si arresta questa fase di tempo stabile e caldo eccezionale Per tutto il resto della settimana non sono previsti cambiamenti sostanziali nelle condizioni del tempo sull’Italia: questa situazione ci accompagnerà con buona probabilità fino almeno al 20 novembre

Questo vasto anticiclone continuerà a spingere lentamente sull'Europa masse di aria calda che traggono origine dal settore dell'Atlantico tropicale intorno alle isole di Capo Verde. Di conseguenza - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - gli ingredienti dei prossimi 10 giorni saranno la stabilità del tempo, con sostanziale assenza di piogge, e le temperature pomeridiane eccezionalmente elevate. In molte località alpine, infatti, in questi giorni sono stati superati dei record storici di temperatura per il mese di novembre, anche in stazioni svizzere che vantano serie storiche risalenti a metà dell'800.

Tuttavia, faremo anche i conti con il rovescio della medaglia, rappresentato dal rischio sempre più elevato di formazione di nebbie e strati di nubi basse, e concomitante peggioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane; naturalmente nelle zone dove il tempo rimarrà più grigio le temperature diurne resteranno decisamente più contenute rispetto alle aree soleggiate.

Previsioni per mercoledìNel complesso la situazione non cambierà sensibilmente rispetto agli ultimi giorni. Il tempo resterà stabile con ampie zone di cielo sereno, ma di nuovo con rischio di formazione di nebbie e strati di nubi basse che interesseranno in particolare la fascia centrale della pianura padana, il settore dell'alto Adriatico, le valli interne del Centro, i litorali liguri e tirrenici, e buona parte della Sardegna. Temperature massime sopra la media, in particolare nelle aree soleggiate dove si raggiungeranno punte dai 17 ai 23 gradi. Nelle zone con nebbie persistenti le temperature rimarranno su valori più bassi. Venti in prevalenza deboli, con leggeri rinforzi di Maestrale sui bacini meridionali e sul medio Adriatico.